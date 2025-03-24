УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Была напугана и два дня не выходила из-под лестницы: эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове. Фото

Екатерина Дутик
Новости. Общество
2 минуты
984
Эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове

Во Львове семья патрульной инспекторки подарила дом собаке Вере, которая три года назад пережила ужасы войны в Мариуполе. Животное эвакуировали во время бомбежек, но из-за проблем с документами его не смогли вывезти за границу, и оно осталось в Украине.

Видео дня

Когда патрульная инспектор отдела безопасности дорожного движения Соломия Ляница увидела фото Веры в соцсетях, она сразу решила ее приютить. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

"Я нашла нашу Веру, листая ленту в соцсети. Сначала эти глаза, которые видели ад и смотрели прямо в душу. А потом прочла, что ей ищут семью. Раздумий не было — мы сразу ее забрали", — поделилась воспоминаниями Ляница.

Эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове – фото и подробности

Животному было трудно снова доверять людям, ведь горький опыт, бомбардировки и ужасы войны сказались.

Эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове – фото и подробности

Два дня собака отказывалась есть и пряталась в углу под лестницей. Однако благодаря терпению и любви произошло невероятное – Вера стала полноценным членом семьи.

Соломия Ляница увидела собаку в соцсетях и приютила
Эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове
Соломия Ляница приютила эвакуированную собаку из Мариуполя

Полиция Львовщины поблагодарила свою коллегу за доброту и человечность, которые помогли спасенному животному снова найти дом.

Патрульная Соломия Ляница из Львова приютила эвакуированную собаку из Мариуполя

Как сообщал OBOZ.UA, на пункте пропуска "Краковец" служебный пес помог раскрыть незаконную схему выезда ухилянцев за границу. В салоне авто находились: водитель – гражданин Палестины, являющийся владельцем дипломатического паспорта, и пассажирка – гражданка Украины. Они пытались вывезти двух молодых ребят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!