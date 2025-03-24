Была напугана и два дня не выходила из-под лестницы: эвакуированная из Мариуполя собака нашла семью во Львове. Фото

Во Львове семья патрульной инспекторки подарила дом собаке Вере, которая три года назад пережила ужасы войны в Мариуполе. Животное эвакуировали во время бомбежек, но из-за проблем с документами его не смогли вывезти за границу, и оно осталось в Украине.

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Когда патрульная инспектор отдела безопасности дорожного движения Соломия Ляница увидела фото Веры в соцсетях, она сразу решила ее приютить. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

"Я нашла нашу Веру, листая ленту в соцсети. Сначала эти глаза, которые видели ад и смотрели прямо в душу. А потом прочла, что ей ищут семью. Раздумий не было — мы сразу ее забрали", — поделилась воспоминаниями Ляница.

Животному было трудно снова доверять людям, ведь горький опыт, бомбардировки и ужасы войны сказались.

Два дня собака отказывалась есть и пряталась в углу под лестницей. Однако благодаря терпению и любви произошло невероятное – Вера стала полноценным членом семьи.

Полиция Львовщины поблагодарила свою коллегу за доброту и человечность, которые помогли спасенному животному снова найти дом.

Как сообщал OBOZ.UA, на пункте пропуска "Краковец" служебный пес помог раскрыть незаконную схему выезда ухилянцев за границу. В салоне авто находились: водитель – гражданин Палестины, являющийся владельцем дипломатического паспорта, и пассажирка – гражданка Украины. Они пытались вывезти двух молодых ребят.

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