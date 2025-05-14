Был живым и наполненным людьми городом: в Силах обороны показали, как выглядел Торецк до и после нападения России. Фото

Некогда живой и шумный Торецк в Донецкой области сегодня выглядит как город из фильмов про апокалипсис. До полномасштабной войны здесь жили почти 40 тысяч украинцев – работали шахты, заводы, школы, кружки.

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А сейчас – линия фронта, пожарища, тишина и разрушенные здания. Бригада "Хижак" при Департаменте патрульной полиции показала фото с дронов, на которых видно, как сильно изменился Торецк за два года войны.

"До и после. Что осталось от Торецка. Когда-то – город шахтеров, спорта и культуры. Сегодня – линия фронта, пожарище и пустые улицы. Так выглядит Торецк после "освобождения". Российская чума выжгла все живое. На фото – два мира. До и после", – говорится в сообщении.

До вторжения России Торецк был городом шахтеров, культуры и спорта. Стадион "Авангард" собирал тысячи зрителей, во Дворце культуры "Украина" работали кружки для детей, в городе действовали десятки школ и библиотек.

Работали крупные предприятия – обогатительная фабрика, хлебокомбинат, заводы. Люди жили, растили детей, праздновали, мечтали. Сегодня – сплошная пустота. Вместо детского смеха – взрывы. Вместо маршруток – военная техника.

На снимках с дронов видны те же места, что и раньше - но больше нет ни одного намека на жизнь.

"Стадион "Авангард", шахта имени святой Матроны, Дворец культуры "Украина", Дом творчества, многоэтажки и улицы, по которым ездили маршрутки. Торецк был живым, трудолюбивым, наполненным людьми городом. Здесь жили почти 40 тысяч украинцев. Работали шахты, обогатительная фабрика, хлебокомбинат, заводы. Город жил – десятки школ, библиотек, поликлиник, спортивных и культурных центров. Гордостью был Дворец культуры "Украина" при шахте "Центральная" – с зимним садом, залами для репетиций, детскими кружками. А стадион "Авангард" собирал до 10 тысяч зрителей. Сегодня – это поле боя..." – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале мая российские захватчики понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области благодаря слаженным действиям бойцов 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В то же время оккупанты не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

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