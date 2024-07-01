Был в каждом доме, а сейчас есть не советуют: продукт, который был очень популярен в СССР

Найти в СССР качественные продукты питания было непросто. И речь не только о дефиците. Долгое время основой питания в стране голода и ракет был маргарин, созданный как дешевая альтернатива сливочному маслу.

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Маргарин использовали при приготовлении многих блюд, а также намазывали на хлеб к утреннему или вечернему чаепитию. OBOZ.UA разбирался, почему маргарин был так популярен в СССР и почему сейчас его есть не советуют.

Маргарин в СССР

Маргарин в СССР был не просто заменителем масла, а стал неотъемлемой частью кулинарной практики. Из-за дешевизны, доступности и длительного срока хранения его использовали в повсеместно – от выпечки до основных блюд.

Было несколько видов маргарина:

молочный;

сливочный;

безмолочный;

сухой (порошковый).

Молочный и сливочный также делились на шоколадный, кондитерский, столовый и животный. Молочный кондитерский маргарин, например, производили без добавления соли, а у столового была понижена температура плавления, что делало его удобным для приготовления теста, для заправки блюд или обжаривания продуктов.

Сливочный маргарин состоял из смеси растительных масел (75%) и сливочного масла (25%), эмульгированных с заквашенным молоком. Именно его использовали в качестве основного заменителя масла.

Безмолочный маргарин, жировая смесь которого эмульгировалась на воде, массово использовался в общепитах, а сухой встречался и в кондитерских изделиях, и в разнообразных концентратах, и в детском питании. Его получали путем высушивания концентрированных жировых эмульсий.

Советским людям, конечно, никто не говорил, что употребление маргарина может оказаться опасным. Ученые исследовали потенциальные угрозы здоровью, к которым может привести употребление этого продукта.

Почему маргарин опасен

Маргарин имеет высокое содержание трансжиров, что, согласно последним исследованиям, может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они увеличивают уровень холестерина (LDL) и снижают уровень хорошего холестерина (HDL).

Многие страны принимают меры по снижению содержания трансжиров в пищевых продуктах. В ЕС, например, ограничили их использование в пищевой промышленности, а в США FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) запретило добавление искусственных транс-жиров в продукты питания.

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