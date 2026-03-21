Был единственным сыном у родителей: на Полтавщине прощаются с защитником, который погиб, спасая побратима. Фото

На Полтавщине 21 марта простятся с защитником Романом Шульгой, который погиб, спасая раненого побратима. Жизнь Героя оборвалась под Бахмутом еще в ноябре 2023 года, однако гибель воина подтвердили только сейчас.

Роман был единственным сыном у родителей, он стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. О потере сообщили в Оржицком поселковом совете.

Что известно о Герое

Родился Роман Шульга 2 сентября 1989 года на Полтавщине в селе Онишки, он был единственным сыном у родителей.

"Рос искренним, добрым, отзывчивым парнем, не доставлял хлопот, всегда спешил помочь, поддержать, утешить. Рядом с ним становилось теплее", – отметили в Оржицком поселковом совете.

После школы Роман продолжил обучение в Лубенском сельского профессионально-техническом училище №12: выучился там на электромонтера по ремонту бытовой техники.

"Не чурался никакой работы, работал в громаде на рубероидном заводе, потом в столице, а перед войной — в Оржицком участке АО "Лубныгаз". Когда пришла большая война — он не стоял в стороне. С первых дней стал в ряды местной территориальной обороны. Без лишних слов, без пафоса, не беспокоя родителей, прошел медосмотр — и уже 1 июля 2022 года был в строю Вооруженных сил Украины", – говорят на малой родине Героя.

На долю Романа Шульги выпало участие в ожесточенных боях на горячих участках фронта. В частности, он с побратимами освобождал Изюм на Харьковщине и защищал Бахмут на Донетчине.

"Роман стойко нес свой долг. Не жаловался. Берег родных от тревог. Но однажды не смог сдержать боли — признался маме, как там страшно, и тихо попросил: "Помолись за меня..." И даже тогда он больше думал о них, чем о себе", – рассказали в Оржицком поселковом совете.

Свой последний бой Роман Шульга принял 2 ноября 2023 года под Клещиевкой Бахмутского района. Погиб он как Герой.

"Как рассказали родителям побратимы — до последнего вздоха оставался Человеком и Воином: спасал раненого товарища, вытаскивая его из-под огня", – указано в сообщении.

Более двух лет Роман считался пропавшим без вести.

"Более двух лет родные жили между надеждой и болью... Ждали, верили. Ежедневно ловили каждый звук, каждый звонок, каждое сообщение — с одной мыслью: "Живой, вернется, обязательно вернется..." Представляли, как он откроет дверь, улыбнется и скажет: "Я дома". Но, к сожалению, чуда не произошло... После нескольких генетических экспертиз поступило подтверждение самого страшного — в марте 2026 года Роман возвращается домой, в последний раз, "на щите", – рассказали в громаде.

20 марта в общине встретили своего Героя. А 21 марта состоится прощание с ним.

Отпевание и проводы к последнему месту упокоения на кладбище села Онишки начнутся в 12:00 в родном доме защитника – по адресу ул. Дмитрия Лозового, 38-А.

"Роман был отважным, самоотверженным, с большим сердцем. Он умел дружить, поддержать, развеселить. Его помнят улыбающимся, искренним, открытым, с хорошим юмором. Был любящим сыном, заботливым отцом для сына Макарчика, который так ждал папу. Был любимым, родным, целым миром для своей семьи. И теперь этот мир остановился", – отметили в общине.

