Бутерброды со шпротами для праздничного стола: самый простой рецепт вкусной закуски

Бутерброды со шпротами – одна из самых простых и вкусных закусок. Готовить их можно с чесноком, солеными огурцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

батон

шпроты

соленые огурцы

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Хлеб обжарьте, натрите чесноком.

2. Сверху смажьте майонезом, выложите шпроты, сверху огурцы и подавайте.

