Бутерброды со шпротами для праздничного стола: самый простой рецепт вкусной закуски
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых и вкусных закусок. Готовить их можно с чесноком, солеными огурцами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- батон
- шпроты
- соленые огурцы
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Хлеб обжарьте, натрите чесноком.
2. Сверху смажьте майонезом, выложите шпроты, сверху огурцы и подавайте.
