Будут выходить эмоции: астропрогноз на 28 апреля

В понедельник, 28 апреля, продолжается второй лунный день. Луна и Солнце вместе находятся в созвездии Тельца.

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Что принесет с собой такое сочетание, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она спрогнозировала, что этот день с одной стороны будет светлым, а с другой – поучительным.

"Какие-то воспоминания могут подходить, недопрожитые эмоции", - так объяснила энергию этого дня Исита Гая. По ее словам, сегодня многие вещи могут вызвать неожиданно сильную эмоциональную реакцию.

"Вы можете внезапно расплакаться, внезапно умилиться, когда вы увидите какое-то уличное животное или человека без постоянного места жительства. Вы можете умилиться, просто посмотрев на дерево. Эмоции, они как будто будут вас оборачивать", – так описала вероятные события она.

Астролог призвала быть готовыми к этому. "Открывайте свое сердце и просто будьте в состоянии наблюдателя. Не пытайтесь анализировать свое поведение, не пытайтесь дать этому какое-нибудь место. Разные эмоции, они просто начнут из вас выходить и вам нужно сконцентрироваться на своем сердце", – посоветовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака – сегодня звезды советуют быть честными с собой.

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