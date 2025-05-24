Будут сложные ситуации: астропрогноз на 24 мая

Суббота, 24 мая, обещает быть особенной – с мощным кармическим подтекстом и влиянием планетарных энергий. В этот день стоит обратить внимание на внутреннее состояние, осторожнее относиться к окружающим событиям и избегать чрезмерной активности.

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Сочетание чисел и планет создает условия для глубинных переживаний, осознания и личных трансформаций. Как провести этот день гармонично – рассказала эксперт Исита Гая.

День формируется особое числовое сочетание – двойка и четверка. В нумерологии эти числа символизируют луну и Раху (теневую планету в индийской астрологии), которые находятся в конфликте между собой. Их сумма – шестерка, несущая в себе энергию Венеры в сочетании с влиянием Сатурна. Такая комбинация формирует кармически насыщенный день.

Суббота имеет потенциал проявить сложные жизненные ситуации, испытания или повторение определенных этапов, требующих осмысления. Поэтому в этот день лучше избегать конфликтов, активного социального взаимодействия и эмоциональных нагрузок.

Рекомендуется сохранять внутреннее спокойствие, читать, заниматься саморефлексией, духовными практиками или медитацией. Также положительным действием будет легкое питание и проявление заботы к миру, например, покормить бездомных животных или птиц.

Этот день – не для решительных действий, а для внутреннего очищения и накопления энергии. Будьте внимательны к знакам, сохраняйте равновесие и поддерживайте гармонию в себе и вокруг.

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