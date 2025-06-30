Будут ломать планы врага: Сухопутные войска и дивизион ВМС получили комплексы 'Ай-Петри' от Порошенко

Военные на одном из самых горячих направлений получили пять комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

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Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Для нашей команды выходных нет. Только с производственного конвейера привозят новые комплексы "Ай-Петри" – мы уже на работе и передаем ключи от них украинским военным. Сегодня начинаем масштабное сотрудничество с командованием Сухопутных войск ВСУ – договорились о поставках комплексов ПДТР", – сообщил пятый президент.

"Уже ни для кого не секрет, что российские БПЛА-разведчики выискивают цели и корректируют удары по ним ракетами. Комплексы ПДТР "Ай-Петри" зарекомендовали себя как хорошее противодействие этим "птицам": обнаруживают и делают их "слепыми". Поэтому на этот раз передаем сухопутникам первые комплексы для выполнения боевых задач. 5 комплексов только за сегодня отправляются в подразделения Сухопутных сил и один из дивизионов ВМС", – пишет Порошенко.

"К сожалению, не могу поделиться с вами всеми "где" и "что" будут прикрывать эти комплексы, потому что это военная тайна. Но поверьте, они точно будут ломать планы российской армии", – отметил Порошенко.

"А пока продолжаем работать! Потому что чем больше комплексов будет у украинского войска, тем больше жизней нам удастся сохранить", – убежден лидер партии.

Ранее Порошенко передал три комплекса "Ай-Петри СВ" для защиты Кривого Рога.

Начиная с осени 2023 года Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны. В целом Порошенко уже передал в войска около двух сотен комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".