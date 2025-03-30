Будут ли наказывать 17-летних украинцев, которые не станут на военный учет: объяснение

Граждане Украины мужской статьи, которым исполняется 17 лет, до 31 июля 2025-го должны стать на военный учет. Это можно сделать через электронный кабинет призывника или лично придя в ТЦК.

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Если молодые люди не станут на учет вовремя, им придется заплатить штраф. OBOZ.UA объясняет подробнее, за что могут наказать украинцев такого возраста.

Как 17-летним стать на военный учет

В январе президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, с 1 января по 31 июля граждане Украины мужской статьи, которым исполняется 17 лет, должны стать на военный учет. Это привычная процедура, но законом увеличили ее срок – раньше это можно было сделать только до марта.

Чтобы стать на военный учет, у юношей есть два пути:

– через электронный кабинет призывника с использованием электронной идентификации (актуально для тех, кто сейчас находится за границей);

– лично придя в ТЦК, заполнив определенный перечень документов (например, медицинские характеристики, чтобы понимать, есть ли у человека проблемы со здоровьем) и предоставив копии документов, удостоверяющих личность, фотографии.

Если юноша не прошел идентификацию в "Резерв+" вовремя и приложение не сгенерировало военно-учетный документ, ему все равно придется прийти в ТЦК лично.

"И хотя для опоздания существуют уважительные причины – болезнь, стихийные бедствия или пребывание на временно оккупированных территориях, другие обстоятельства, исключающие возможность пройти электронную идентификацию и уточнение данных средствами Электронного кабинета призывника или путем личного визита в ТЦК – перечень этих причин достаточно ограничен. И механизм подтверждения обстоятельств пока остается неурегулированным", – пояснил военный адвокат Евгений Филипец.

Как могут наказать 17-летних за то, что не стали на учет

В случае, если юноши, которым исполнилось 17-ть, не стали на военный учет вовремя, им не только придется лично идти в ТЦК, чтобы сделать это, но и заплатить штраф – 17 тысяч гривен.

"Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такой человек может быть привлечен к админответственности", – ранее пояснил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Что касается украинских юношей за границей, то, по мнению адвокатов, возможности постановки на учет действительно стали более удобными. Но контроль со стороны государства исполнение этой обязанности вызывает сомнения.

"Не нужно возвращаться домой, стоять в очередях или выполнять другие бюрократические процедуры. Это решение удобно, но возникает логичный вопрос: как государство может проконтролировать выполнение этой обязанности теми, кто не планирует возвращаться?", – поинтересовался Евгений Филипец.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны продолжает расширять возможности для военнообязанных, доступные в приложении "Резерв+". До конца года там можно будет оформить отсрочку по 35 пунктам действующего законодательства.

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