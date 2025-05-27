Будут доминировать атмосферные фронты пониженного давления: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на среду

В среду, 28 мая, в Украине будет преимущественно облачно и дождливо. Причина – атмосферные фронты. Осадки ожидаются почти по всей стране. Только на востоке, а также в Сумской области ночью и в Николаевской и Херсонской днем – без дождя.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, на западе, в частности на Прикарпатье, а также в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Киевской областях прогнозируются значительные дожди. Ветер будет юго-восточного направления, на западе – северо-западного, со скоростью 7–12 м/с. В Карпатах и на Левобережье возможны порывы до 15–20 м/с.

На Киевщине и в Киеве прогнозируется облачная погода с умеренными, днем местами значительными дождями. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура в области ночью 13–18°, днем 18–23°, в столице ночью 13–15°, днем 18–20°.

Температура ночью составит 7–12° в западных областях и 13–18° на остальной территории. Днем воздух прогреется до 13–18° на западе, 18–23° в центральных регионах, а на востоке – до 24–27°.

В нескольких регионах объявлен первый, "желтый", уровень опасности из-за значительных дождей и сильного ветра. Речь идет, в частности, о Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Погодные условия могут осложнить работу транспорта, энергетических, коммунальных и строительных служб.

Также 28-29 мая ожидается подъем уровней воды на реках в бассейнах Прута и Сирета – на 0,5–1,5 м, а местами до 2 м. В Вижницком районе Черновицкой области возможно частичное затопление участка автодороги местного значения. В местах сильных ливней могут возникнуть локальные подтопления, склонный и местный сток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности увеличится количество дождей с грозами.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

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