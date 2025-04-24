Будьте осторожны с зеркалами: астропрогноз на 24 апреля

В четверг, 24 апреля, длится 26 лунный день. Луна находится в знаке Рыб, а Солнце – в Тельце.

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Каким будет этот четверг, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. В частности, она прокомментировала поверье, что по четвергам нельзя смотреть в зеркало, чтобы не привлечь из него к себе темную энергию, как из портала в потусторонний мир.

"Я могу сказать, что абсолютно все существующие зеркала – это порталы, и когда мы смотрим в любое зеркало абсолютно, мы открываем определенный портал", – пояснила астролог. Но добавила, что в других мирах, соединенных с зеркалами, существуют другие версии нас самих. "И когда мы смотрим в зеркало и мы улыбаемся, мы говорим себе слова любви, что: "Я люблю тебя забочусь о тебе, я обнимаю тебя, ты лучший", мы отсылаем благие энергии во все миры для всех версий нас самих. Мы благословляем себя во всех мирах, которые есть", – рассказала она.

Если же мы себе не нравимся и ищем в зеркале свои недостатки, если злимся и плачем, то в таком случае мы отсылаем негативную энергию к себе в других параллельных мирах и измерениях. "Поэтому очень важно в этот день и в другие дни, когда вы смотрите зеркало, обязательно желать всего наилучшего себе, хвалить себя, рассматривать себя, наслаждаться собой и отправлять себе только благую энергию", – объяснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака – он призывает верить в свои силы.

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