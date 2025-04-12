Будьте осторожны: астролог сказала, что нужно сделать 12 апреля

В субботу, 12 апреля, длится 15 лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце – в Овне.

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Что этот день принесет с собой, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала посвятить субботу добрым делам.

"Это будет достаточно спокойный, умеренный день. Я советую вам заниматься в этот день благотворительностью, помогать больным, помогать сиротам, помогать старикам, кормить животных, живущих на улице, заботиться о слабых", – сказала астролог.

А вот избегать в эту субботу она посоветовала создания какой-либо негативной кармы. "Потому что это – день Сатурна. И если в этот день у вас что-нибудь просят, обязательно надо это дать, отдать. Поэтому этот день, когда вы делитесь энергией, и эта энергия вам потом возвращается через другие руки", – объяснила Исита Гая.

Она также предупредила, если в этот день пытаться удержать энергию, отказаться ею делиться, в будущем вы все равно потеряете ее, но в гораздо большем объеме. "Поэтому будьте осторожны, делитесь, будьте щедрыми и добрыми в этот день", – посоветовала астролог.

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