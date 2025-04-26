Будьте очень осторожны: астропрогноз на 26 апреля

В субботу, 26 апреля, длится 28 лунный день. Луна находится в Овне, а Солнце – в Тельце.

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Как это отразится на людях, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она спрогнозировала сложный, но интересный день.

"Потому что это восьмерка. Восьмерка соответствует Сатурну, а Сатурн – день субботы, поэтому это кармический день", – пояснила астролог. И призвала сегодня быть очень аккуратными. "Не планируйте важные дела, потому что в этот день будет подходить значительная тяжелая карма", – добавила она.

Проявляться такая тяжелая карма может в форме неожиданных и не всегда желаемых встреч. "Вы можете встречать людей из прошлой жизни, людей, которых вы не видели много лет, вы можете получать сообщения от людей, от которых вы не ожидали. То есть это день кармической связи", – сказала Исита Гая.

По ее словам, если вы в этот день сердитесь, кого-то обманываете или чувствуете тяжелую связь с кем-то, вы можете закрыть этот негатив, просто послав его объекту положительную энергию. Астролог посоветовала сегодня сформировать желание, чтобы вся карма между вами завершилась именно в этот день.

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