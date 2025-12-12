Дом семьи сгорел: из Купянска эвакуировали 13-летнего ребенка, которого прятал отец. Видео

В Купянске полицейские задокументировали случай умышленного укрывательства малолетнего ребенка от принудительной эвакуации, введенной ХОВА из-за опасности в зоне боевых действий. Отец-одиночка отказывался покидать город и прятал 13-летнего сына, однако после того, как их дом сгорел в результате обстрелов, согласился на эвакуацию. Полиция привлекла мужчину к административной ответственности.

Видео дня

Информацию обнародовала полиция Харьковской области на своей официальной Facebook-странице. В ведомстве отметили, что действия отца квалифицировали по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Правоохранители установили, что во время проведения обязательной эвакуации мужчина категорически отказался выезжать и прятал сына, не позволяя службам вывезти его в безопасное место. После уничтожения их дома в результате интенсивных боевых действий он согласился на перемещение. Во время разговора с полицией мужчина признал, что был осведомлен об эвакуации, однако оставался в городе из-за "хорошей работы": "Не выезжал, потому что была хорошая работа и хороший заработок", – сказал он на видео.

На вопрос полицейских, почему ребенка никто не видел, мужчина ответил, что "прятал" его: "Проживал с нами... Ну прятал..." После пожара он отметил, что теперь уехать "пришлось": "Дом сгорел, и пришлось уехать... Полиция сегодня эвакуировала".

Полицейские подчеркнули, что эвакуация детей в прифронтовых громадах проводится исключительно для сохранения их жизни и здоровья, а препятствование этому создает прямую угрозу несовершеннолетним.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине из-за обострения ситуации на Купянском направлении расширили территорию обязательной эвакуации семей с детьми. Она охватит 40 населенных пунктов области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!