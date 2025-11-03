Будет здоровой и блестящей: как ухаживать за сансевиерией осенью и зимой

Сансевиерия, или, как ее еще называют, "тещин язык", одновременно является чрезвычайно устойчивым комнатным растением и растением, которое довольно легко "перелюбить". Особенно чувствительным к чрезмерному уходу оно становится в осенние и зимние месяцы.

В этот период легко переусердствовать с поливом и подкормкой сансевиерии. Именно поэтому издание Express обратилось к экспертам по садоводству за советом, как ухаживать за ней в холодный сезон. И специалисты указали на две типичные ошибки.

Чрезмерный полив

Сансевиерии, независимо от подвида, любят минимальное увлажнение. А от избытка воды у них легко развивается корневая гниль, особенно зимой, когда растение входит в период покоя.

Именно поэтому полив "тещиных языков" в осенние и зимние месяцы сводят к минимуму. Воду в горшок нужно вносить всего раз в месяц. А то и реже – в зависимости от влажности в доме. Растение хорошо переносит засуху, поэтому вреда этим вы ему не нанесете.

Подкормка

Вторая распространенная ошибка – это удобрение сансевиерий зимой. В период покоя эти растения не могут усваивать удобрения, поэтому подкормка может принести им настоящий вред.

Вместо этого обеспечьте растению максимально возможный уровень освещения. Перенесите его на южное или восточное окно или приобретите фитолампу. Все необходимые зимой питательные вещества сансевиерия будет вырабатывать сама путем фотосинтеза. Этого будет вполне достаточно, чтобы успешно пережить зиму. Но, если вы решили завести дополнительный источник освещения, разместите его так, чтобы лампа размещалась на расстоянии не менее 60 от листьев растения – это убережет его от ожогов.

