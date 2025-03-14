Будет шанс расслабиться: астропрогноз на 14 марта

В пятницу, 14 марта, длится 15-й лунный день, который к вечеру сменится на 16-й. Луна находится в Деве с переходом к ночи в Весы, Солнце – в Рыбах.

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Что эта пятница принесет с собой, рассказала эксклюзивно OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала день расслабления и день, когда следует выбирать белый цвет.

"Вообще это день инициации. Это один из дней, когда инициировались жрецы. Также вторая величайшая инициация, она будет в конце марта – как раз на большое солнцестояние. Поэтому в этот день вы принимаете благословения", – объяснила Исита Гая.

По ее словам, чтобы ирую мы открываем в своем сердце. Дверь которая дает нам возможность жить эту жизнь счастливыми. Посему благословляйте других в этот день, благословляйте людей на улице. Обнимайте своих близких, благословляйте себя, желайте себе счастья, радости. Это день великого благословения", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака – к кому сегодня придет финансовый успех, а кому предстоит большая усталость.

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