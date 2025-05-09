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Будет очень сочно и вкусно: куриные отбивные по-киевски с начинкой из масла и зелени

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Куриные отбивные можно готовить из свинины, а также из филе. Стоит отметить, что для того, чтобы они были сочным и мягкими, кулинары советуют сделать удачный кляр. 

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Хрустящие отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жаренных отбивных по-киевски, со сливочным маслом с зеленью. 

Рецепт отбивных

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 2 шт. 
  • Масло сливочное – 180-200 г (пачка)
  • Зелень – красивый пучок различной любимой зелени;
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Цедра лимона
  • Яйца – 2 шт. 
  • Мука и сухари для панировки
  • Соль, перец, копченая паприка

Способ приготовления: 

1. Для начинки: к мягкому сливочному маслу добавляем нарезанную зелень, чеснок, цедру лимона, соль и перец. Все перемешиваем и выкладываем в небольшой судок, застеленный пленкой (чтобы легче было вынимать). Ставим в морозилку. 

Масло с зеленью

2. Куриное филе разрежьте каждое на две части. Лучше выбирать (если есть возможность) поменьше филе, так будет удобнее с ним работать. Острым и тонким ножом делаем в середине филе надрезы и немного проворачиваем нож, чтобы в середине образовался карман. Делаем это осторожно, чтобы не порвать мясо.

Филе для блюда

3. Фаршируем филе замороженным маслом.

Приготовление отбивных

4. Для панировки: к муке добавьте специи, соль и перец. Панируем так: мука, яйцо, сухари. Желательно так сделать 2 раза. 

Панировка для отбивных

5. Жарим в большом количестве масла с двух сторон на среднем огне до румяности.

Готовые отбивные

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