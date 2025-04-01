Будет еще полезнее: винегрет по-новому с оригинальным ингредиентом

Винегрет – лучший салат из овощей, который ко всему и готовится очень просто, достаточно всего лишь все отварить и порезать. Для яркого вкуса добавьте в салат грибы, сельдь, оливки, каперсы, фасоль, нут, морскую капусты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета с морской капустой.

Ингредиенты:

вареная свекла – 2 шт.

вареная морковь – 2 шт.

арена картофель – 4 шт.

огурцы маринованные – 2 шт.

лук – 1 шт.

морская капуста – 200 г

соль и перец по вкусу

масло без запаха – 50 мл

Способ приготовления:

1. Отварите и нарежьте кубиком все овощи.

2. Лук и огурцы маринованные также режем кубиком.

3. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.

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