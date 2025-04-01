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Будет еще полезнее: винегрет по-новому с оригинальным ингредиентом
Винегрет – лучший салат из овощей, который ко всему и готовится очень просто, достаточно всего лишь все отварить и порезать. Для яркого вкуса добавьте в салат грибы, сельдь, оливки, каперсы, фасоль, нут, морскую капусты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета с морской капустой.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 2 шт.
- вареная морковь – 2 шт.
- арена картофель – 4 шт.
- огурцы маринованные – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морская капуста – 200 г
- соль и перец по вкусу
- масло без запаха – 50 мл
Способ приготовления:
1. Отварите и нарежьте кубиком все овощи.
2. Лук и огурцы маринованные также режем кубиком.
3. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.
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