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Будет еще полезнее: винегрет по-новому с оригинальным ингредиентом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Винегрет – лучший салат из овощей, который ко всему и готовится очень просто, достаточно всего лишь все отварить и порезать. Для яркого вкуса добавьте в салат грибы, сельдь, оливки, каперсы, фасоль, нут, морскую капусты. 

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Винегрет с морской капустой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета с морской капустой. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • вареная свекла – 2 шт.
  • вареная морковь – 2 шт.
  • арена картофель – 4 шт.
  • огурцы маринованные – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морская капуста – 200 г
  • соль и перец по вкусу
  • масло без запаха – 50 мл

Способ приготовления:

1. Отварите и нарежьте кубиком все овощи.

Овощи для салата

2. Лук и огурцы маринованные также режем кубиком.

Приготовление салата

3. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.

Готовый винегрет

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