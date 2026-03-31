Буданов: Возвращение украинцев домой является ключевой предпосылкой восстановления экономики

Возвращение украинцев домой является ключевой предпосылкой восстановления экономики и дальнейшей трансформации государства. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время First Affordable Mortgage Forum, комментируя результаты программ доступного жилья и их влияние на социально-экономическую стабильность страны.

По словам главы ОП, между жилищной политикой и экономическим развитием государства существует прямая взаимосвязь.

"Вернутся люди – заработает экономика. Заработает экономика – это уже немножко другое государство будет", – подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что благодаря программе доступной ипотеки уже более 24 тысяч семей получили собственное жилье, что позволило ориентировочно 70-80 тысячам граждан проживать в новых домах.

"Что такое 24 тысячи домов? Это 24 тысячи семей. 24 тысячи семей – это по минимуму на три человека умножено, то есть около 70-80 тысяч, может немножко больше, людей теперь могут проживать так или иначе в своем новом доме. И это точно большой плюс", – отметил Буданов.

По словам руководителя ОП, жилищный вопрос напрямую связан с вызовами национальной безопасности, ведь без создания условий для возвращения граждан невозможно обеспечить полноценное восстановление страны.

"Не могут в страну возвращаться люди, которые не знают, куда им ехать. Вернее, не так – которые четко знают, что ехать им некуда", - добавил Буданов.

Поэтому, по мнению Буданова, пришло время задуматься над поиском механизмов, которые бы позволили консолидировать жилищные программы, которые сейчас функционируют в разных ведомствах и министерствах и доказали свою эффективность.