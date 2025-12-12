Бронирование работников оборонных предприятий: NAUDI призвала устранить правовую коллизию и объяснила риски

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призывает устранить правовую коллизию, которая затрудняет бронирование работников оборонных предприятий, признанных критически важными для обеспечения потребностей ВСУ. Из-за нее предприятия ОПК могут быть лишены возможности привлекать новых специалистов без риска их мобилизации.

Об этом говорится в сообщении NAUDI. Ассоциация объяснила риски, которые возникнут, если не устранить эту коллизию.

В чем заключается правовая коллизия

В NAUDI напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, предприятия ОПК, признанные критически важными для обеспечения потребностей армии в особый период имеют право бронировать 100% военнообязанных работников.

В то же время действующая редакция Порядка создала правовую коллизию: после получения статуса критически важного предприятия забронировать новых работников фактически невозможно, поскольку по новому порядку фиксируется предельная численность забронированных работников.

"Предприятия расширяют производство, осуществляют релокацию, на пороге – открытия экспорта. Все эти факторы требуют увеличения количества рабочих мест и – соответственно – забронированных работников", – говорится в сообщении.

Риски из-за коллизии

Из-за созданной правовой коллизии предприятия ОПК не смогут привлекать новых специалистов без риска их мобилизации. Между тем пункт 5 Порядка прямо гарантирует бронирование всем работникам критически важных учреждений.

Это, по словам NAUDI, создает кадровые риски и негативно сказывается на отрасли, которая сегодня находясь под постоянными обстрелами обеспечивает государство вооружением.

NAUDI призывает срочно устранить имеющуюся правовую коллизию в Порядке и четко предусмотреть возможность бронирования всех работников предприятий ОПК в 100-процентном объеме – включая вновь принятых, независимо от даты их трудоустройства.

"Своевременное урегулирование вопроса – залог стабильной работы отрасли и укрепления национальной безопасности", – отметили в Ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин разрешил бронировать работников предприятий ОПК на 45 дней и отменил 72-часовую проверку списков для критически важных компаний. Это позволит упростить защиту персонала и ускорит принятие решений о бронировании.

