Brit запустил обновленный чатбот для владельцев котов и собак: тысячи петперентов пользуются им вместо Google и GPT
Чешский ведущий производитель суперпремиум кормов для кошек и собак VAFO Group под брендом Brit в 2023 году ввел на украинском рынке инновацию – умный чатбот для петперентов на основе ИИ.
Недавно обновленный, вет-помощник от Brit вернулся с новыми возможностями. Доработанный с учетом рекомендаций ветеринаров, кинологов, психологов и других специалистов, он лучше понимает состав кормов, лакомств и дает персональные, более точные советы. И не только по питанию.
Личный цифровой ветеринар, который на связи 24/7
Преимущества чатбота о котах и собаках в удобстве, круглосуточной доступности и персонализации ответов.
Он всегда под рукой, когда:
- петперента что-то беспокоит;
- нужен экспертный совет;
- владелец не понимает, что происходит с питомцем;
- стремится лучше понять его;
- не имеет возможности или стесняется задать вопрос ветеринару;
- просто хочет узнать о чем-то из любопытства.
Можно описать ситуацию – и быстро получить подсказки по рациону, уходу, поведению, привычкам, физическому и психическому здоровью питомца.
Обновленный ветеринарный чатбот дает консультации о котах и собаках онлайн, учитывая их особенности – возраст, вес, породу, активность, стерилизацию, чувствительность к ингредиентам, тревожные симптомы.
Чем чатбот, разработанный Brit, отличается от Google и GPT
Поиски в сети часто дают противоречивые ответы, а универсальные AI вроде GPT-чата могут выдавать ложные результаты, особенно если пользователь не разбирается в промтах и специфике работы с искусственным интеллектом. К тому же бесплатные версии обычно ограничены в количестве запросов и "льют" слишком много воды.
Зато чатбот для петперентов ведет содержательный диалог, уточняет детали и предоставляет экспертные систематизированные ответы, подбирая решение под вашего питомца.
Brit подчеркивает профессионализм своей разработки. Речь идет не просто о генераторе текста: формулировки подкреплены знаниями зооспециалистов, а в тревожных ситуациях чатбот для питомцев подчеркивает необходимость консультации ветеринара.
Показателен случай, когда сервис, проанализировав описанные симптомы, заподозрил у котика рак и посоветовал владелице обратиться к специалисту. В конце концов диагноз подтвердился. Поэтому в отличие от GPT, который нередко ошибается даже в платной версии, умный помощник от Brit не берет на себя ответственность и в случае опасности советует пойти к врачу.
Самые популярные запросы в чатботе для владельцев домашних питомцев
Украинцы используют чатбот о котах и собаках для выяснения вопросов, которые возникают ежедневно и не терпят долгих поисков.
Среди популярных тем:
- переход на новый корм и подбор рациона под возраст, вес и активность;
- контроль веса, режим кормления и как не перебрать с лакомствами;
- чувствительное пищеварение и выбор формулы с учетом возможных аллергенов;
- базовые советы для владельцев кошек и собак по уходу и поведению в бытовых ситуациях.
Фактически это онлайн-консультации в формате "вопрос – уточнение – ответ", которые можно получить в несколько кликов. Просто, удобно и не требует каких-то навыков от пользователя. Даже ночью умный чатбот для петерентов подскажет, когда питомцу достаточно скорректировать рацион, а когда лучше не затягивать с визитом в клинику.
Попробовать сервис и получить советы для владельцев собак и кошек можно в Telegram @BritCareFriendlyBot.
Свой рядом – https://t.me/BritCareFriendlyBot. Обновленный. Еще умнее. Еще ближе.