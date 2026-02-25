Brit запустил обновленный чатбот для владельцев котов и собак: тысячи петперентов пользуются им вместо Google и GPT

Чешский ведущий производитель суперпремиум кормов для кошек и собак VAFO Group под брендом Brit в 2023 году ввел на украинском рынке инновацию – умный чатбот для петперентов на основе ИИ.

Видео дня

Недавно обновленный, вет-помощник от Brit вернулся с новыми возможностями. Доработанный с учетом рекомендаций ветеринаров, кинологов, психологов и других специалистов, он лучше понимает состав кормов, лакомств и дает персональные, более точные советы. И не только по питанию.

Личный цифровой ветеринар, который на связи 24/7

Преимущества чатбота о котах и собаках в удобстве, круглосуточной доступности и персонализации ответов.

Он всегда под рукой, когда:

петперента что-то беспокоит;

нужен экспертный совет;

владелец не понимает, что происходит с питомцем;

стремится лучше понять его;

не имеет возможности или стесняется задать вопрос ветеринару;

просто хочет узнать о чем-то из любопытства.

Можно описать ситуацию – и быстро получить подсказки по рациону, уходу, поведению, привычкам, физическому и психическому здоровью питомца.

Обновленный ветеринарный чатбот дает консультации о котах и собаках онлайн, учитывая их особенности – возраст, вес, породу, активность, стерилизацию, чувствительность к ингредиентам, тревожные симптомы.

Чем чатбот, разработанный Brit, отличается от Google и GPT

Поиски в сети часто дают противоречивые ответы, а универсальные AI вроде GPT-чата могут выдавать ложные результаты, особенно если пользователь не разбирается в промтах и специфике работы с искусственным интеллектом. К тому же бесплатные версии обычно ограничены в количестве запросов и "льют" слишком много воды.

Зато чатбот для петперентов ведет содержательный диалог, уточняет детали и предоставляет экспертные систематизированные ответы, подбирая решение под вашего питомца.

Brit подчеркивает профессионализм своей разработки. Речь идет не просто о генераторе текста: формулировки подкреплены знаниями зооспециалистов, а в тревожных ситуациях чатбот для питомцев подчеркивает необходимость консультации ветеринара.

Показателен случай, когда сервис, проанализировав описанные симптомы, заподозрил у котика рак и посоветовал владелице обратиться к специалисту. В конце концов диагноз подтвердился. Поэтому в отличие от GPT, который нередко ошибается даже в платной версии, умный помощник от Brit не берет на себя ответственность и в случае опасности советует пойти к врачу.

Самые популярные запросы в чатботе для владельцев домашних питомцев

Украинцы используют чатбот о котах и собаках для выяснения вопросов, которые возникают ежедневно и не терпят долгих поисков.

Среди популярных тем:

переход на новый корм и подбор рациона под возраст, вес и активность;

контроль веса, режим кормления и как не перебрать с лакомствами;

чувствительное пищеварение и выбор формулы с учетом возможных аллергенов;

базовые советы для владельцев кошек и собак по уходу и поведению в бытовых ситуациях.

Фактически это онлайн-консультации в формате "вопрос – уточнение – ответ", которые можно получить в несколько кликов. Просто, удобно и не требует каких-то навыков от пользователя. Даже ночью умный чатбот для петерентов подскажет, когда питомцу достаточно скорректировать рацион, а когда лучше не затягивать с визитом в клинику.

Попробовать сервис и получить советы для владельцев собак и кошек можно в Telegram @BritCareFriendlyBot.

Свой рядом – https://t.me/BritCareFriendlyBot. Обновленный. Еще умнее. Еще ближе.