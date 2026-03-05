Борис Джонсон спел 'Уже не сом' в новом выпуске 'Труба зовет 2.0': 'Друга Ріка' собирает 15 млн грн для ГУР

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин представил третий эпизод дорожного YouTube-шоу "Труба кличе 2.0", которое он запустил вместе с Иваном Маруничем (KARTA SVITU). Гостем нового выпуска стал шеф-повар, креативный предприниматель и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко – и приготовил блины прямо в автомобиле.

Видео дня

"Труба кличе 2.0" – это дорожный проект, в котором команда отправляется в музыкальные маршруты по городу накануне юбилейного концерта "Другої Ріки", который состоится 8 марта 2026 года во Дворце Спорта. Формат сочетает музыку, разговоры с гостями и импровизированные выступления и одновременно является частью благотворительной кампании по сбору 15 миллионов гривен в поддержку ГУР МО Украины. Присоединиться к сбору и сделать донат можно по ссылке.

Мобильной сценой и студией для съемок традиционно стало авто Volvo, которое обеспечивает комфорт и безопасность во время маршрута.

В третьем выпуске Клопотенко готовит блины прямо в салоне авто, говорит о гастрономии как части культурной идентичности и вместе с музыкантами исполняет песни "Секрет" и "Фурия", добавляя новые строки к знакомой мелодии. По дороге Валерий и Евгений вспоминают традиционные украинские блюда – холодную рыбную уху калатушу и холодец из бобов.

Финальной точкой маршрута стал киевский железнодорожный вокзал, где музыканты дали импровизированный концерт для прохожих. Там команда встретила экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Борис Джонсон отказался готовить блины – вместо этого спел "Вже не сом", – шутит Харчишин. Борис в своей фирменной легкой манере поддержал украинцев, призвал участвовать в сборе и даже выучил фразу "Вже не сом" из видео, посвященного благотворительной кампании.

Эпизод продолжает благотворительную кампанию к туру "Я есть! 30 лет". Цель – 15 миллионов гривен на катер для эвакуационных миссий, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование для ГУР МО Украины. Часть средств с каждого билета автоматически направляется на поддержку сбора.

К инициативе присоединился и Евгений Клопотенко: специально к концерту он подготовил лот для благотворительного аукциона – подписанную сковороду, которую разыграют во время шоу во Дворце Спорта.

Напомним, в первом выпуске команда вернулась к истории группы и дала концерт на Троещине, а гостем второго стал лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

Присоединяйтесь к просмотру "Труба зовет 2.0", поддерживайте благотворительную кампанию и становитесь частью большого концерта "Я есть! 30 лет". Присоединиться к сбору и приобрести билеты можно на сайте drugarika.com.