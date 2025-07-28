Большую часть Украины накроют дожди и грозы: синоптик дала прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 29 июля, в Украине ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +36 градусов, однако в большинстве областей ожидаются дожди, возможны сильные грозы, град и шквалы. В дальнейшем, с конца июля, ожидается снижение температуры воздуха.

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Такой прогноз обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферные фронты и циклон будут определять 29 июля неустойчивую дождливую погоду.

Где ждать дождей во вторник

По данным синоптика, осадки ожидаются в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком и районах, а также в Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории Украины 29 июля будет преобладать сухая погода.

В частности, дождя не будет во всей южной части, восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине.

Жарче всего будет на юге, до +32...+36 градусов. На востоке – до +30...+34 градуса.

На севере ожидается +28...+32 градуса. В центральных областях +32...+36 градусов, в Винницкой области +25...+28 градусов.

В западных областях во вторник +18...+23 градуса, местами +16....+18.

"Одевайтесь тепло и соответственно дождливому прогнозу. Внимательно! Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожными", – предостерегла Наталка Диденко.

Прогноз погоды в Киеве на 29 июля

В Киеве во вторник местами пройдут дожди и грозы. В то же время будет жарко, до +29...+30 градусов.

По словам синоптика, такой жаркий, перенасыщенный влагой воздух может привести к ощущению физического дискомфорта, особенно у людей с бронхо-легочными недугами.

Жара ослабнет

После "жаркого скачка" во вторник в середине недели, 30-31 июля, ожидается снижение температуры воздуха, а на юге жара несколько ослабнет только 31 июля, спрогнозировала Наталья Диденко.

Однако в целом юг, восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха.

"Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа. Лето продолжается", – написала синоптик в своем Telegram-канале.

Что предшествовало

Накануне Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигается циклон из Польши по имени Karlheinz. По ее словам, он вызовет осадки на западе, а также частично затронет север и центр страны.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в августе большую часть Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурные рекорды маловероятны.

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