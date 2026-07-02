"Больше всего пугала неизвестность": модель Екатерина Билык рассказала о событиях после ДТП

После ДТП украинская модель Екатерина Билык призналась, что больше всего её пугали не сами повреждения автомобиля, а неизвестность того, сколько времени займёт урегулирование всех формальностей. Уже после завершения этой истории она решила рассказать, каким оказался этот опыт на практике.

Видео дня

Напомним, ДТП произошло не по вине модели. Как ранее сообщали украинские СМИ, её автомобиль получил серьёзные повреждения, а виновника ДТП до сих пор разыскивают правоохранительные органы.

По словам Екатерины, первые минуты после аварии были самыми тяжелыми.

"Когда произошло ДТП, первые минуты были очень страшными. В таких ситуациях ты не сразу осознаешь масштаб случившегося: сначала проверяешь, все ли живы и нет ли серьезных травм. К счастью, со мной всё в порядке, но эмоционально это был сильный шок. Автомобиль был практически новый, поэтому увидеть его в таком состоянии было особенно больно", – рассказала она.

Ситуацию, по словам модели, осложнило то, что виновник аварии скрылся с места ДТП, а его до сих пор разыскивает полиция. Именно это, признается Екатерина, заставило ее ожидать длительного урегулирования.

"Я очень переживала, что всё затянется на месяцы: придётся ждать, пока найдут водителя, установят все обстоятельства или даже будет вынесено решение суда. Я читала много историй о том, что в таких обстоятельствах страховые компании могут отказывать в выплате или бесконечно переносить сроки", – отметила она.

Екатерина также рассказала, что еще во время оформления договора КАСКО знакомые убеждали ее, что в Украине страховые компании часто не выполняют своих обязательств, поэтому даже после аварии она не была уверена, что сможет быстро получить возмещение.

По её словам, она морально готовилась к тому, что надолго останется без автомобиля или будет вынуждена оплачивать ремонт за свой счёт, ведь его стоимость в официальном сервисе составляла около 1,2 млн грн.

Впрочем, на практике, говорит модель, всё произошло значительно быстрее, чем она ожидала.

"Страховая компания урегулировала вопрос и произвела выплату менее чем за неделю – фактически за четыре рабочих дня, не дожидаясь, пока найдут виновника", – рассказала Екатерина.

После завершения урегулирования она оставила публичный отзыв о работе СК "Экспресс Страхование" в Google.

"Все документы были оперативно обработаны, а уже в течение недели страховая выплата была произведена в полном объеме. Очень благодарна за поддержку, ответственное отношение и отсутствие лишней бюрократии. В таких сложных ситуациях особенно важно понимать, что страховая компания действительно выполняет свои обязательства и стоит на стороне клиента", – написала она в своем отзыве.

В компании поблагодарили Екатерину за обратную связь и за то, что она публично поделилась своей историей.

По словам модели, после этого случая она изменила своё отношение к автострахованию и убедилась, что в критической ситуации решающее значение имеют оперативность урегулирования и понятное общение со стороны страховой компании в стрессовой и сложной для неё ситуации.