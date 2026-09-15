Больше вреда, чем пользы: туристов призвали отказаться от популярного лайфхака с чемоданами

Путешественникам следует отказаться от популярного способа маркировать чемоданы яркими лентами перед полетом. Такой аксессуар может зацепиться за оборудование в аэропорту, из-за чего багаж может быть поврежден или задержан.

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Для быстрой идентификации чемодана эксперты советуют использовать заметные бирки, наклейки или защитные чехлы. Об этом сообщает Express.

Как безопасно сделать чемодан заметным

Авторы туристического канала в TikTok предостерегли путешественников от привычки привязывать яркие ленты к чемоданам. Они подчеркнули, что такой способ может сделать багаж узнаваемым, но в то же время влечет за собой нежелательные последствия.

Сотрудник службы обработки багажа объяснил, что ленты могут зацепиться за элементы транспортной системы в аэропорту. Это может привести к задержке чемодана, его повреждению или даже потере.

В качестве альтернативы специалисты советуют использовать яркие наклейки или защитные чехлы, которые помогут быстро отличить чемодан от чужих.

"Яркие оттенки, узоры или интересные формы – такие, как животные или дизайны на тему путешествий – могут сделать ваш багаж мгновенно узнаваемым… Прочность также является ключевым фактором. Выбирайте бирки, изготовленные из прочных материалов, таких как кожа, силикон или армированный пластик, которые выдержат суровые условия путешествия", — говорится в сообщении.

При выборе багажной бирки стоит обращать внимание не только на ее дизайн, но и на надёжность крепления. Ремешок или застежка должны быть достаточно прочными, а дополнительной защитой могут служить модели с блокирующим механизмом.

Туристы делятся необычными способами выделить багаж

Пользователи Reddit также делятся собственными способами сделать чемодан более заметным. Один из путешественников советует обмотать ручку яркой красной клейкой лентой, которая не снимается и сразу бросается в глаза.

Другие пользователи используют красные отметки, нанесенные маркером на бока чемодана, или клейкую ленту с необычным принтом, чтобы быстро узнать свой багаж среди десятков похожих чемоданов.

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