Больше похоже на пруд: Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму практически высохло. Фото

Тайганское водохранилище, которое находится на территории оккупированного Крыма вблизи Белогорска, практически высохло. В частности, полезный объем воды там отсутствует.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале "Крым.Реалии". Там отметили, что даже рыбаки перебрались на соседнее Белогорское водохранилище, которое тоже быстро мелеет.

По словам местного краеведа, уровень воды в водохранилище существенно снизился и оно теперь больше напоминает пруд. В связи с засухой этого года, запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были направлены на пополнение наливных водоемов Северо-Крымского канала для обеспечения водоснабжения Восточного Крыма.

В то же время из-за критического снижения уровня воды в реке Биюк-Карасу, с июня в Тайганском водохранилище отсутствует полезный объем воды, поэтому осуществлять сбросы пока невозможно.

Напомним, еще в 2024 году в Крыму наблюдалось смещение водохранилищ и пересыхание рек, а подземные запасы пресной воды таяли на глазах. Жители жаловались, что из кранов течет грязная вода, а на трубопроводах постоянные аварии. Оккупационные власти уверяли, что воды пока хватит.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты опасаются очередных ударов ВСУ по авиационной инфраструктуре, и строят новые укрытия. Например, аэродром "Саки" на территории оккупированного Крыма они пытаются защитить бетонными конструкциями и позициями для ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!