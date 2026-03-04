Более тысячи приседаний за час: 4-летний одессит установил рекорд Украины среди мальчиков. Фото

В Одессе четырехлетний мальчик Давид Дулогло установил новый национальный рекорд, выполнив серию приседаний в непрерывном режиме. Ребенок во время упражнения присел 1150 раз за 1 ч 9 мин 48 с.

Об этом рассказала руководительница Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова. Старшая сестра мальчика, Милана, уже является рекордсменкой Украины по наибольшему количеству непрерывных приседаний среди девочек.

По словам чиновницы, все началось в тот день, когда его семилетняя сестраМилана установила рекорд Украины, выполнив 1177 приседаний за 38 минут. После этого мальчик, вдохновившись примером сестры, начал тренироваться ежедневно.

В режиме non stop, как объяснила Ветрова, он приседает полным приседом, что является наиболее сложным видом этого упражнения.

"И вот этот день наступил. Маленький энерджайзер, заряженный примером своей супер-сестры, установил свой первый официальный рекорд. Дальше будет", — написала она в Facebook.

