'Более 3 лет мы боремся за жизнь Дениса': мать защитника Украины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С началом полномасштабного вторжения Денис Гончаренко, защитник и сотрудник "Метинвеста" из Кривого Рога, стал на защиту Украины в рядах Нацгвардии. В 2023 году во время боев за Бахмут он получил тяжелое минно-взрывное ранение головы: не мог говорить, самостоятельно питаться и практически потерял зрение. Недавно он получил помощь по реабилитации от Фонда Рината Ахметова. Историю борьбы за жизнь сына Светлана рассказала Музею "Голоса Мирных".

По словам мамы Дениса, Светланы, состояние ее сына уже значительно улучшилось. Он начинает говорить, ходит с поддержкой, возвращает зрение и набирает вес. Несколько лет назад этот прогресс казался недостижимым, но благодаря поддержке неравнодушных и Фонда Денис постепенно выздоравливает.

"Три года назад нас, прямо скажем, отправили домой умирать. Мы не опустили руки и поехали в Модрычи на реабилитацию. Более 3 лет мы боремся за жизнь Дениса. Для меня это победа. Он понемногу возвращается к той жизни, которая была до ранения: первые шаги, первые движения. У меня выросли тоже крылья. Поэтому я очень благодарна Фонду за то, что откликнулись и помогают моему сыну в реабилитации", – рассказывает Светлана.

Путь к выздоровлению был непростой. Тяжелее всего было первое время морально. По словам Светланы, у Дениса поначалу опускались руки. Он не мог говорить, но постоянно писал: "Оставьте меня, я не хочу жить". Но родители несмотря на все верили в чудо.

Светлана искала способы предоставить лучшее лечение для сына, отец Александр вынужден был уйти с работы, чтобы заниматься Денисом. Всегда рядом была и любимая девушка Дениса, Юлия.

"Она от него просто не отходила. Как мама, я должна была с ней поговорить: что результат может быть разным. А она молодая девушка, ей надо свою жизнь обустраивать. Оно тебе нужно? Она начала плакать, я никогда этого не забуду. Встала на колени, плакала и говорила: "Не отгоняйте меня от него". Если бы не она, я 100% даю, такого результата не было бы", – говорит Светлана.

Женщина рассказывает, что Денис всегда хотел помогать людям: даже профессию выбирал в МЧС или пожарного. А с началом полномасштабного вторжения он один из первых пошел защищать страну и пожертвовал за это своим здоровьем. Теперь родители прилагают максимум усилий, чтобы помочь сыну выздороветь.

"Для семей, у которых родные получили ранения, главное – не опускать руки. Верить и бороться. Стучать в любые двери –где-то откроют. Я на своем опыте это все прошла и прохожу дальше. Выход всегда есть", – уверена Светлана.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.