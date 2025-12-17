Более 100 образовательных грантов: как Hillel IT School поддерживает инициативную молодежь Украины

От сырой идеи до настоящей реализации – этот путь для украинской молодежи часто начинается с хакатонов и стартап-батлов. Именно в таких форматах участники работают с реальными вызовами, тестируют гипотезы и получают обратную связь от экспертов. Hillel IT School системно поддерживает подобные инициативы по всей Украине, предоставляя гранты на обучение и возможности для развития. Один из таких примеров – участие школы в хакатоне по вопросам воспитания добропорядочности и предотвращения коррупции в секторе безопасности и обороны Украины. Здесь объединились специалисты обороны, аналитики, студенты и разработчики, чтобы создать цифровые решения для соответствующих направлений украинской армии.

"Этот хакатон для нашей команды стал первым в жизни – и сразу победным. Наша тема "Ассистент антикоррупционного уполномоченного" получила сильный фидбек, и это придало уверенности в выбранном направлении. Очень оценили уровень организации: с нами постоянно были на связи, давали свободу в принятии решений и реально пытались обеспечить всеми необходимыми ресурсами для работы", – делится Арсен Кондуфор, капитан команды-победительницы White Hedgehog, Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Хакатон уже в третий раз стал платформой для плодотворного сотрудничества талантливой молодежи и профессиональных экспертов. Ключевая задача – превратить инновационные идеи в практические инструменты, имеющие реальное влияние в контексте реализации Государственной антикоррупционной программы и усиления обороноспособности Украины.

В этом году почти 50 участников работали над цифровыми решениями, чтобы повысить эффективность процессов мониторинга, консультирования и отчетности, выявление рисков, сбор информации, ведение учета обращений и тому подобное. В финале соревновались 12 команд.

"Для нас важно, чтобы участие в подобных инициативах не завершалось финальным питчем. Активность и идейность молодежи действительно вдохновляют. Чтобы довести решение до реального внедрения, нужны время, работа и настойчивость. Именно поэтому мы даем возможность учиться дальше и применять знания и навыки на практике", – отмечает Вадим Друмов, CEO и соучредитель Hillel IT School.

Именно такая логика – не разовое участие, а продолжение пути – лежит в основе поддержки молодежи со стороны Hillel IT School. Школа ІТ-образования предоставила победителям, участникам и менторам хакатона гранты на обучение, доступ к образовательным продуктам видеокурсов Hillel Max и возможность развивать технические навыки.

Всего за 2025 год Hillel IT School в рамках хакатонов, батлов и открытых образовательных программ по всей Украине предоставила молодежи более 100 грантов на обучение. Победители могут выбирать любой курс, а стоимость покрывает школа. Совокупная инвестиция в эти инициативы более 2 млн гривен.