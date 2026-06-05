Более 10 лет жизни посвятил защите Украины: погиб воин ЦСО 'А' со Львовщины. Фото

2 июня погиб воин Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Игорь Никитенко из Трускавца. Мужчина отправился на войну добровольцем еще в 2014-м, когда ему было всего 19 лет – и с тех пор стоял на защите государства, участвовал в боях на Харьковщине, Херсонщине и Донбассе.

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У воина, которому навсегда будет 30 лет, остались жена и двое детей. О потере сообщили в Трускавецком городском совете.

Что известно о Герое

Трускавец встречает еще одного Героя, который возвращается домой на щите.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели на фронте еще одного воина-Героя. 2 июня 2026 года погиб старший сержант Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, трускавчанин Игорь Андреевич Никитенко (позывной "Пират") – воин, муж, отец двоих детей, человек, который более десяти лет своей жизни посвятил борьбе за Украину", – говорится в сообщении.

В горсовете Трускавца рассказали, что Игорь Никитенко родился 19 июня 1995 года в поселке Яблонец Житомирской области.

"Когда в 2014 году началась война с Московией, Игорю было всего 19 лет. Но он добровольцем пошел защищать Украину в составе батальона специального назначения "Сич". И с тех пор на протяжении более десяти лет он защищал Украину – до последнего вздоха, до последнего мгновения своей молодой жизни. Ведь погиб Игорь в возрасте 30 лет. Воин Игорь Никитенко участвовал в тяжелых боях и военных операциях на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине", – говорят в Трускавецком горсовете.

За годы на защите Украины Игорь Никитенко проходил службу в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов". А с февраля этого года он начал службу в Центре специальных операций "А" СБУ.

"Боевой путь Игоря отмечен не только наградами, но и мужеством, которое невозможно измерить наградами. Даже после тяжелых ранений он возвращался к собратьям, потому что считал своим долгом быть там, где больше всего нужен. Побратимы отмечают Игоря как воина, который всегда возвращался в строй, считая защиту страны своим долгом и делом жизни. Игорь любил Украину больше всего на свете. Именно эта любовь вела его в самые тяжелые бои, давала силы после ранений снова возвращаться в строй и быть рядом с собратьями там, где он был больше всего нужен", – отметили в горсовете.

После одного из ранений Игорь, находясь на лечении, познакомился со своей будущей женой Марьяной. Впоследствии они поженились.

"Сначала молодая семья проживала в Опаке. Впоследствии Игорь и Марьяна со своими двумя детишками выбрали для проживания Трускавец. поэтому сначала Герой попрощается с Киевом, далее с родным Яблунцом, потом с селом Опака, а похоронят его в Трускавце", – указано в сообщении.

В Дрогобычском районе Львовской области Игоря Никитенко, который возвращается домой на щите, будут встречать в субботу, 6 июня – ориентировочно в 18.00 на Буховском перевале между Бориславом, Опакой и Сходницей.

Далее траурная колонна отправится в Опаки, где состоится чин прощания с воином.

Похороны воина Игоря Никитенко будут проходить в Трускавце – в воскресенье, 7 июня, в 13.30 от церкви святого пророка Ильи на ул.

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