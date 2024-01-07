Благодаря ему астронавты отправились на Луну: украинский ученый Юрий Кондратюк, имя которого вписано золотыми буквами в историю NASA

Его жизнь – увлекательный авантюрный роман: раннее сиротство, неудачи в личной жизни, участие в войнах и дезертирство, жизнь под чужим именем, тюрьма и ссылка, гениальные изобретения и таинственная смерть. Юрий Кондратюк – ученый с мировым именем, пионер космонавтики. Его идеи, теории и открытия опередили время, в которое он жил, из-за чего в глазах современников он выглядел скорее мечтателям, чем человеком действия. При этом он еще в начале ХХ века теоретически обосновал возможность полетов в космос, позже – к сожалению, уже после смерти ученого – все его идеи были реализованы на практике. Его именем названа улица в Киеве, памятники ученому стоят в Украине – Полтаве и Горишних Плавнях – и США, на мысе Канаверал. Федерация космонавтики Украины выпустила памятную медаль и диплом его имени, которым награждаются талантливые ученые и ветераны космической отрасли. Астероид под номером 3084 тоже носит имя Юрия Кондратюка.

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Детство, полное трагедий

Юрий Кондратюк – при рождении его звали Александр Шаргей – родился в июне 1897 года в Полтаве в семье польского шляхтича Игнатия Бенедиктовича Шаргея и его жены Людмилы Львовны, принадлежавшей к древнему аристократическому роду Шлипенбахов: ее дальний предок был шведским бароном, осевшим в Украине после Северной войны.

Судьба матери Александра сложилась трагически: будучи беременной, она, не являясь ни революционеркой, ни даже сочувствующей, вышла на демонстрацию против царского правительства, была арестована и попала в тюрьму. Несмотря на то что провела она там совсем немного времени, разум женщины помутился и она, едва родив ребенка, попала в психиатрическую лечебницу. Можно сказать, что мальчик не видел материнской ласки, а когда ему исполнилось 12 лет, Людмилы Львовны не стало. В том же году умер и отец, после чего Александр находился на воспитании бабушки и ее второго мужа. Он окончил Вторую полтавскую мужскую гимназию, после чего поступил на отделение механики Петроградского политехнического института. Но отучиться там ему довелось всего два месяца – после начала Первой мировой войны он был зачислен в армию.

Как Шаргей стал Кондратюком

Окончив школу прапорщиков, Шаргей воевал на Кавказском фронте. После заключения мира он демобилизовался и решил вернуться в родную Полтаву, но до дома не доехал – на одной из железнодорожных станций его арестовал патруль: так Александр был снова мобилизован – теперь в Добровольческую армию генерала Корнилова, из которой он, не видя у Белой гвардии перспектив, дезертировал.

В 1921 году с такой биографией, в которой значилось участие в Белом движении, легко можно было попасть под арест и быть расстрелянным без суда и следствия, поэтому Александр решил сменить имя и фамилию. В этом ему помогла мачеха, Елена Петровна Кареева: она смогла достать документы недавно умершего студента, возраст которого совпадал с возрастом ее пасынка, – так Александр Шаргей стал Юрием Кондратюком.

"Мастодонт", тюрьма и ссылка

Вместе с именем ученый сменил и место жительства – он уехал в Западную Сибирь, где проектировал и строил элеваторы. Элеватор "Мастодонт", вмещавший более 10 (!) тысяч тонн, – его самое крупное во всех отношениях творение – стал крупнейшим помещением для хранения зерна в мире. Уникальность сооружению придавал тот факт, что оно было возведено без единого гвоздя, но именно это стало поводом для обвинения Кондратюка во вредительстве. В доносе, написанном на него и районного инженера Петра Горчакова, было указано, что в таком элеваторе зерно быстро сгниет. Кондратюка и Горчакова судили и приговорили к трем годам тюрьмы, заменив их ссылкой. Ученый отбывал ее в конструкторском бюро при ОГПУ.

ВЭС и Останкинская телебашня

В ссылке Кондратюк узнал о конкурсе на лучший проект электростанции, использующей силу ветра. В свободное от основной работы время они с Горчаковым разработали проект "Крымская ветроэлектростанция", который, несмотря на серьезную конкуренцию, оказался победителем. Ученые предлагали построить "ветряки" мощностью 12 мегаватт, в то время как потенциал зарубежных электростанций такого типа не превышал 10 киловатт. В 1937 году в Крыму на горе Ай-Петри начались работы по сооружению ветроэлектростанции – ВЭС, но через год финансирование свернули и Кондратюк в течение двух лет вынужден был заниматься проектированием малых ветроэлектростанций.

Разработки Кондратюка по созданию ветроэлектростанций были применены гораздо позже – ученик Кондратюка, инженер Николай Никитин, использовал их при проектировании и возведении Останкинской телебашни, являющейся одной из самых высоких искусственных высоток в мире – ее "рост" более чем полкилометра. За свою работу Никитин получил высшую в Советском Союзе награду – Ленинскую премию.

Отказ от работы с Королевым

В это время судьба предоставила ему грандиозный шанс, которым ученый не смог воспользоваться. Во время одной из командировок он встретил Сергея Королева, который, будучи наслышанным о работе Кондратюка, предложил ему войти в свое КБ, но ученый вынужден был отказаться. Ему пришлось бы пройти жесткую проверку, которую проводили сотрудники НКВД, – Кондратюк опасался, что всплывет история с чужими документами и тогда ему несдобровать. Несмотря на то что его очень интересовало направление работ Королева, он вынужден был отказаться от сотрудничества с ним.

"Завоевание межпланетных пространств"

Свою знаменитую книгу "Завоевание межпланетных пространств" Кондратюк издал за свой счет – она вышла в свет в 1929 году в Новосибирске. Несмотря на скромный тираж – всего 2 тысячи экземпляров – она принесла своем автору мировую известность. В ней ученый описал последовательность освоения космического пространства, четко определив, какой этап за каким должен следовать. Но самое главное, что он рассчитал оптимальный путь космического корабля с Земли к Луне – ее назвали "Трассой Кондратюка". В этом же своем труде он предлагал отправлять к естественному спутнику нашей планеты экипаж из трех человек: пока двое астронавтов на спускаемом аппарате долетят до лунной поверхности, третий останется на окололунной орбите. Все предложения Кондратюка, изложенные им в этой работе, впоследствии использовали в своих расчетах в программе Apollo специалисты NASA.

Загадочная смерть

С вступлением во Вторую мировую войну Советского Союза ученый встал в ряды народного ополчения и ушел на фронт. Смерть – или исчезновение – Юрия Кондратюка окутана тайной, существует несколько вариантов его исчезновения в январе 1942 года. Согласно официальной версии, он пропал без вести в районе деревни Барсуки Калужской области. По приказу командира он отправился искать место обрыва телефонного кабеля и пропал без вести, считается похороненным в братской могиле на месте боев – в сосновом лесу на окраине города Кирова, но документов, которые бы это подтверждали, обнаружено не было.

Есть и другая версия, согласно которой Кондратюк не только попал в немецкий план и остался жив, но и продолжал свою работу. Можно прочитать, что нацисты нашли у него тетрадь со схемами и формулами, которыми заинтересовались специалисты ракетно-космической отрасли, после чего Кондратюка направили к возглавлявшему ракетную программу нацистской Германии Вернеру фон Брауну, – впрочем, существует предположение, что Кондратюк и есть фон Браун, просто ему, как когда-то в молодости, пришлось взять себе другое имя. В других жизнеописаниях ученого предполагают, что после победы его – опять-таки под другим именем – забрали к себе американцы и он до конца жизни работал над космической программой США. Американский аэрокосмический инженер Джон Хуболт утверждал, что Кондратюк умер никому не известным в Америке в 1952 году. Согласно же самой печальной версии, выдающийся ученый скончался в концентрационном лагере в Пенемюнде, где после войны была обнаружена рукописная тетрадь с его расчетами, – по иронии судьбы именно в этом городке находился ракетный центр Германии.

"Женщин я не признаю"

У Юрия Кондратюка, который никогда не был женат, не осталось наследников. Сохранились данные всего о двух романах в жизни ученого, которые не закончились официальным оформлением отношений. Первой возлюбленной Кондратюка стала Зоя Ценина, у которой он снимал квартиру в Новосибирске. Несмотря на бурные отношения, на предложение ученого выйти за него замуж она ответила отказом, после чего он собрал вещи и не только съехал с квартиры, но и уехал в Нерчинск, чтобы никогда больше не встречаться с Зоей.

С еще одной женщиной, которая могла бы составить его счастье, Галиной Плетневой, Кондратюк познакомился незадолго до войны. Он писал ей с фронта, но в начале 1942 года переписка оборвалась. О неудачах ученого в личной жизни говорит одно из его стихотворений – Юрий Кондратюк был талантлив и в литературе:

Женщин я не признаю,

С детства я Луну люблю,

О свидании с ней мечтаю,

Экипаж изобретаю.