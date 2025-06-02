Black Sea Security Forum в Одессе: Порошенко и западные политики встретились с украинскими военными

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе с экс-премьер-министром Австралии Тони Эбботом, бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором, конгрессменами Джимом Слеттери и Бобом Макивеном, которые находятся в Одессе на Black Sea Security Forum, встретились с украинскими военными. Во время встречи защитникам Украины была передана новая партия техники и дронов.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Не следует надеяться, что уже с понедельника удастся подписать всеобъемлющее прекращение огня. Нам надо сделать так, что путин наконец понял, что он не может выиграть эту войну. Единственный эффективный шаг к миру – это усиление Вооруженных сил оружием, деньгами и санкционное давление на россию. Очень важно, чтобы эти фундаментальные вещи, которые я донес во время Black Sea Security Forum, понимали и наши союзники из США, стран ЕС, Канады и Австралии. Надеюсь, что наши партнеры сделают правильные выводы относительно того, что сейчас происходит на поле боя", – написал Порошенко.

"В Одессе мы встретились с военными Военно-Морских сил и подразделений, которые обороняют юг Украины. Мы имели возможность услышать из уст солдат, чего сейчас не хватает на фронте и в каком направлении должны работать наши международные партнеры", – говорит Порошенко.

На этот раз защитникам передали груз на сумму около 20 миллионов гривен – FPV-дроны, в том числе на оптоволокне и с тепловизионными камерами для работы в темноте, новый детектор дронов "Аспирин", зарядные станции, дневные и ночные "Мавики".

Часть из этого груза пойдет в танковое подразделение 126-й бригады ТрО, командиром которого является легендарная Татьяна Черновол. Перед началом полномасштабного вторжения она освоила "Стугну", а потом стала минусовать технику врага и с FPV-дронов. Таня показывает западным гостям дрон и объясняет: уже через считаные часы он будет в бою.

"Вот Петр Алексеевич передал оружие людям, которые будут его непосредственно использовать. На этом полечу лично я. В основном работаем по машинам. Удалось даже минуснуть командира вражеского батальона. Это тринадцатка, она для ударов по первой полосе укреплений. Потому что она легко несет 5 кг. Она залетает куда надо", – радуется военная.

"Как друг Украины, я знаю обо всем, что здесь происходит, и я надеюсь, что друзья Украины извлекут правильные уроки из того, что происходит на поле битвы. Замечательно видеть такого человека, как Петр, вкладывающего все свои личные ресурсы, чтобы помочь своей стране выиграть эту войну. Именно такое национальное единство нужно, чтобы победить этого злобного тирана", – говорит Тони Эббот.

"Президента Порошенко нужно поблагодарить за то, что он тратит свои личные ресурсы на поддержку этих невероятных усилий, которые, по моему мнению, способны действительно изменить траекторию этой войны. Это кардинальная технология, которая меняет игру, войну, которую мы видим здесь. И я надеюсь, что люди в Соединенных Штатах понимают, насколько это важно, и мы должны перенять эту новую технологию", – говорит Джим Слеттери.

"Я надеюсь, что президент Трамп осознает, насколько важно для Соединенных Штатов Америки поддерживать Украину, оставаться преданными помощи Украине, пока путин не поймет, что он не может выиграть эту войну", – отмечает американский политик.