'Бігме' и 'либонь': что означают редкие украинские слова

История украинского языка полна ограничений, запретов и трагедий. Сотни лет уничтожения подлинности и тотальной русификации привели к искусственной замене традиционных слов на так называемые "более приемлемые" русские.

Среди перечня слов, отмененных советщиной, следует назвать "бігме" и "либонь". Что означают эти редкие украинские лексемы – читайте в материале OBOZ.UA.

Словом "бігме" можно выразить полную уверенность, заверение кого-то в чем-то, убеждение. Синонимами являются "честное слово" или "ей-богу". Слово образовалось от сочетания "бог" ("біг") и сокращения местоимения "мене", и появилось на почве постоянных выражений "бог мене побий" чи "бог мені допоможи".

К примеру:

"Я, бігме, ніколи цю науку не опаную", – бідкався Гриць, схиляючись над книгою.

Іван, бігме, й замерз би в дорозі, якби Мотря не пошила теплий кожух.

Это слово использовали классики литературы, в частности, Леся Украинка употребляла его не только в художественных произведениях, но и в частной переписке.

Языковеды говорят, что слово "бігме" было "репрессировано" советщиной, и сейчас его часто относят к диалектным лексемам, хотя раньше оно было очень распространено.

"Либонь", означает сомнения. Например, в "Энеиде" Котляревского встречаем: "Либонь співали і про Січ".

Особенность этого слова – в интересной пунктуации. Как видим, в цитате комы нет, то есть, когда "либонь" можно заменить вставными словами "нібито", "буцімто" и т.п. запятыми в предложении его выделять не нужно. Если же "либонь" заменяется словами "можливо" или "думаю, що", то запятая нужна: "Либонь, уже десяте літо, як людям дав я "Кобзаря" (Тарас Шевченко).

Кстати, современные исследователи говорят, что советские власти совершили настоящий лингвоцид, "репрессируя" украинские слова, которые веками использовались в быту и литературе. Как советы не только заменяли одни слова на другие, но и изымали несоответствующие префиксы и суффиксы – читайте в материале.

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