БФ "Надежда", компания "Эпицентр" и семья Герег отправили на фронт швейцарские аппараты косвенного массажа сердца, – Валерий Дубиль
Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", под руководством Валерия Дубиля, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, совместно с компанией "Эпицентр" и семьей Герег продолжают поддерживать украинские медицинские учреждения, работающие в тяжелых условиях войны.
Недавно в Украину поступило еще 15 швейцарских аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Эту критическую медицину в ближайшее время волонтеры передадут в стабилизационные пункты, военные госпитали и больницы при фронте.
В общей сложности БФ "Надежда" совместно с "Эпицентром" уже передал более 100 таких аппаратов в зоны активных боевых действий. На фронте работает более 200 стабилизационных пунктов, ежедневно спасающих сотни раненых.
"Это критически важная и дорогостоящая техника, которая может использоваться и в стационаре, и во время эвакуации, – подчеркнул председатель наблюдательного совета БФ Надежда Валерий Дубиль. — Наша задача – обеспечить врачей всем необходимым для борьбы за жизнь защитников и защитниц".
Фонд продолжает выполнять свою миссию – помогать медикам спасать жизнь.
"Я искренне благодарю всех партнеров, в частности семьи Герег и "Эпицентр". Вместе к победе добра над злом", – добавил он.