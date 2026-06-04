Безопасность детей как общая ответственность: в Киеве состоялся межсекторальный круглый стол

27 мая 2026 года в Киеве по инициативе ОО "Девчата" и Save the Children (Спасем детей) состоялся круглый стол "Формирование культуры безопасности и здоровья среди детей и молодежи: межсекторальное взаимодействие и инструменты защиты". К круглому столу присоединились представители и представительницы государственных министерств и учреждений, образовательных учреждений, социальных служб и общественных организаций.

Что обсуждали

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Участники и участницы рассмотрели несколько тем, которые наиболее остро стоят перед всеми структурами, работающими с детьми и молодежью.

Темой первого блока стало внедрение на государственном уровне условий для развития детей, где в образовательных пространствах работают программы безопасного взросления, гендерного равенства и противодействия ГОН, а молодежные центры являются безопасными местами для культурного досуга и развития.

– Минсоцполитики акцентировало внимание на усилении защиты прав детей, в частности, о важности обсуждения тем безопасного взросления;

– Национальная социальная сервисная служба представила государственные механизмы поддержки пострадавших от гендерно обусловленного насилия;

– Всеукраинский молодежный центр представили молодежные центры, как место формирования культуры уважения, равенства и здоровых взаимоотношений;

– Представитель "Новой украинской школы" поделился практическими рекомендациями по внедрению ценностей безопасности, уважения к личным границам и психологического благополучия в образовательный процесс.

Во втором блоке обсудили межсекторальный подход по работе с детьми. Здесь обратили внимание на вклад всех сторон, которые ежедневно работают с молодежью, помогают им и поддерживают, каждая по-своему.

– Представительница Украинского института развития образования представила научно обоснованные инструменты психологического сопровождения детей и педагогов;

– Национальная полиция Киевской области осветила практическую работу по предотвращению буллинга и реагирования на случаи насилия в учебных заведениях;

– От Института социальных исследований им. Александра Яременко представили актуальные данные о вызовах для детей и молодежи в условиях войны;

– Опытом развития психологической службы по поддержке школьников/ок и педагогов/ок поделились в Институте последипломного педагогического образования имени Б. Гринченко;

– ОО "EdCamp Украина" представила успешные образовательные кейсы по повышению квалификации педагогов в сфере безопасности, гендерного равенства и психологической поддержки.

Третий блок посвятили обсуждению международного опыта и партнерств государственных институтов и международных организаций.

– Save the Children в Украине представили международные стандарты защиты детей в гуманитарных кризисах и опыт организации в поддержке безопасных образовательных сред.

– Представительницы UNFPA Ukraine также отметили важность создания безопасных пространств для молодежи, где они могли бы получать знания о сексуальном и репродуктивном здоровье, важность контрацепции и противодействие гендерно обусловленному насилию в условиях войны.

В четвертом блоке представители и представительницы общественного сектора представили свои практические инициативы.

– ОО "Женский консорциум Украины" поделилась практическим опытом психологической поддержки женщин и детей, пострадавших от насилия, а также созданием пространств резильентности для общин.

– Представительница Офиса детей и молодежи "ДІЙМО" подчеркнула важность привлечения самих детей и молодежи к процессам принятия решений, развития их участия и лидерства в вопросах безопасности и здоровья.

Сквозными для всего обсуждения стали несколько ключевых проблем: дети часто не знают своих прав и не понимают, что такое личные границы – ни телесные, ни цифровые. Молодежь часто не знает, куда обращаться в случае насилия, их доступ к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью остается ограниченным из-за системных барьеров.

Что говорят участники

Спикеры и спикерки подошли к теме с разных углов – образования, социальной защиты, здравоохранения, полиции, исследовательской работы – но в одном были единодушны: к каждому из секторов обращаются тогда, когда уже поздно.

Представители МОН говорили о необходимости системно интегрировать темы безопасности и личных границ в образовательный процесс, а не оставлять их на усмотрение отдельных учителей. UNFPA Ukraine обратила внимание на тревожную статистику подросткового репродуктивного здоровья и на то, что высокая осведомленность о рисках не конвертируется в доступ к услугам из-за системных барьеров. Национальная полиция рассказала о ежедневной профилактической работе в школах.

По результатам исследований "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" (HBSC) и "Европейский опрос учащихся относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), исследователи отметили вызовы, с которыми сталкиваются подростки в Украине. Психологическая служба в образовании, по словам специалистов, до сих пор работает по устаревшим нормативам и нуждается в обновлении.

Отдельно прозвучала тема работы с общинами – опытом поделился Всеукраинский молодежный центр, который в этом году будет работать с молодежью в общинах, в частности релокованих. Через сеть из 643 молодежных центров и пространств, акция "Без фильтров" – о ментальном и физическом здоровье и культуре здоровых отношений – должна охватить общины всех 24 областей. Сейчас акция началась.

"Когда мы приезжаем в громаду и говорим "гендерно обусловленное насилие", там сразу: "У нас нет насилия!" Мы объясняем: мы учим, как от него защититься. Элементарная вещь – куда обратиться, если ты стал свидетелем", – делится начальница отдела молодежной работы Всеукраинского молодежного центра Юлия Байда.

От диалога – к общим рекомендациям

Финальную часть мероприятия фасилитировала директор ОО "Девчата" и кандидат социологических наук Юлия Спорыш. Именно она направила дискуссию к практическому результату – от обмена опытом к формулировке совместных шагов.

"Для нас важно выходить за пределы собственных программ – собирать за одним столом государство, международных партнеров и общественный сектор, чтобы системные изменения в защите детей происходили не точечно, а на всех уровнях", – отметила Юлия Спорыш.

Участники и участницы договорились подготовить совместный протокол с определением дальнейшего взаимодействия и проводить регулярные встречи, по наработанным рекомендациям:

Образование – усиление подготовки работников и работниц учебных заведений по темам безопасности, психического здоровья и ненасильственной коммуникации; интеграция тем безопасности, здоровых взаимоотношений и уважения к личным границам в образовательный процесс, а не только в рамках отдельных информационных мероприятий.

Медицина – разработка механизмов конфиденциального доступа подростков к услугам сексуального и репродуктивного здоровья, получив поддержку Министерства здравоохранения с этим запросом.

Межведомственное взаимодействие – совместная работа между службами, долгосрочные интегрированные решения и государственные программы по вопросам здоровья и безопасного взросления от дошкольного образования до молодежной политики.

"Сегодняшний круглый стол стал важной площадкой для открытого диалога. Особенно важно говорить о практических подходах, сотрудничестве между различными секторами и необходимости обеспечения наилучших интересов ребенка как на национальном, так и на местном уровнях. Такие мероприятия помогают не только обмениваться опытом, но и формировать общее видение дальнейших шагов", – отметила программный менеджер Save the Children в Украине Галина Ватаманюк.

Справка

ОО "Девчата " – всеукраинская феминистическая организация, которая поддерживает женщин и девушек и специализируется на образовании по вопросам здоровья и безопасности, противодействия гендерно обусловленному насилию, женском лидерстве.

Save the Children (Спасем детей) – международная организация по защите прав детей, работающая в более чем 100 странах.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Укрепление гражданского общества для обеспечения прав детей", который реализуется ОО "Девчата" совместно с международной гуманитарной организацией Save the Children (Спасем детей) при финансовой поддержке Правительства Швеции (SIDA). Содержание материала является исключительно ответственностью ОО "Девчата" и не обязательно отражает взгляды Save the Children (Спасем детей) и Правительства Швеции (SIDA).