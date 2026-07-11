Безопаснее, чем микроволновка: названы 5 более современных и эффективных альтернатив

Микроволновая печь – незаменимый, практически, кухонный девайс, который очень упрощает процесс приготовления еды. Но, даже у микроволновки есть свои недостатки.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией от Lovedeco чем можно полноценно заменить микроволновую печь.

Чем заменить микроволновку

Индукционная варочная панель

Индукционная варочная поверхность, используемая вместе со сковородой или кастрюлей, представляет собой простое и эффективное решение. Индукция нагревает кастрюлю напрямую, без значительных потерь энергии, что позволяет быстро разогревать и точно контролировать температуру.

Электрическая печь с конвекцией

В такой печи вентилятор используется для равномерного распределения тепла, что приводит к более равномерному нагреву и возможности выпекать или подрумянивать пищу. Хотя она немного медленнее микроволновой печи, разница в качестве существенная.

Аэрофритюрница

Аэрофритюрница — устройство, работающее за счет циркуляции горячего воздуха с высокой скоростью. Эта система позволяет не только быстро разогревать еду, но и восстанавливать ее хрустящую текстуру. Например, пицца или картофель фри, разогретые в аэрофритюрнице, сохраняют свою консистенцию, в отличие от микроволновой печи.

Пароварка

Для тех, кто придерживается здорового питания, пароварки являются подходящим вариантом. Они равномерно нагревают пищу и лучше сохраняют питательные вещества, не высушивая ее. Хотя они работают медленнее, чем микроволновые печи, тем не менее обеспечивают стабильные результаты.

Многофункциональные духовки

Современные многофункциональные духовки сочетают в одном приборе несколько технологий: конвекцию, гриль, а иногда и пар. Некоторые модели оснащены функциями быстрого нагрева, сопоставимыми по скорости с микроволновой печью, но при этом предлагают гораздо более широкий спектр применения.

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