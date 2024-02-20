Сьогодні - 10-річчя з Дня Героїв Небесної Сотні та з початку російсько-української ВІЙНИ.

В такий день варто нагадати одну очевидну етичну і політичну істину для влади:

- непокаране зло повертається нахабним, цинічним і великим злом.

Вчора начальник департаменту офісу Генеральної прокуратури, фінансування якого приростає з кожним роком, повідомив, що вбивства 22 січня 2014 року ДОСІ НЕРОЗКРИТІ?! Тут мусить бути спеціальна "подяка за чесність і принциповість" всім Генпрокурорам і Міністрам внутрішніх справ від часів Революції Гідності починаючи від Авакова і Махніцького.

А щодо нинішніх керманичів, то тут ще більша біда бідою!

Десятки тисяч слуг Путіна в Україні, які закликали їх врятувати від націоналістів, досі не лише живі-здорові, а й при мандатах та приходах.

Нагадаю, що після ухвалення рішення про ЗАБОРОНУ партій медведчука-сальдо-шарія… біля 4 тисяч депутатів від цих путінських слуг досі керують у місцевому самоврядуванні. А Урядовий законопроект щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад Верховна Рада принципово не розглядає вже 1 РІК і 8 МІСЯЦІВ?!

Далі живуть і процвітають у воюючій Україні більш як 8 ТИСЯЧ церковних громад МОСКОВСЬКОГО патріархату хрещеного батька ВІЙНИ Кіріла?! А ніби українська Верховна Рада вже більш як 4 місяці не може дати ради Закону щодо процедури припинення діяльності релігійних організацій, які підпорядковані Кірілу-Путіну, до 2 читання! Бояться, проти Господи, народні депутати, щоб все було строго по-європейськи.

А ще хотілося б допитати Баканова, який під час ВІЙНИ молився в московській Києво-Печерській лаврі, про зрадників із СБУ;

Рєзнікова - про корупційні мільярдні оборудки в Міністерстві оборони…

Але, кажуть, що цар заборонив і тепер вони знову визначні адвокати?!

Тож зустрічаємо 10-річчя від Дня Героїв Небесної Сотні та початку російсько-української війни вже традиційними патріотичними промовами і щирими обіцянками від чергової влади.

Натомість хотілося б зустріти цей день - судовими вироками і рішучими діями, бо ЗЛО має бути ПОКАРАНО!

Адже як кажуть давні і мудрі:

Tertium non datur!

(Третього не дано).