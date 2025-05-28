'Без зонта не выходите': синоптик уточнила прогноз на четверг и рассказала, где ждать сильных ливней. Карта

В четверг, 29 мая, снова придут дожди: сильные осадки ожидаются на западе, севере и в центре. Температурные контрасты сохранятся: от +15°C до +26°C.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, самые сильные ливни возможны в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке дожди будут идти местами, с кратковременными прояснениями.

В западных регионах Украины температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах +15°С...+19°С – это будет самая прохладная часть страны. Центральные, северные и часть южных областей получат комфортные +19°С...+24°С. Теплее всего будет на востоке – здесь ожидается до +23°С...+26°С. В Киеве прогнозируют дожди и около +20 °С днем.

Синоптик также с юмором отметила, что в такую погоду сложно угадать с одеждой: солнце – футболка, облака – плащ, а на улицах и в транспорте можно увидеть всю гардеробную палитру – от топов до курток с мехом. Она призвала водителей быть внимательными на мокрых дорогах.

Согласно карте Укргидрометцентра, в западной части Украины, в частности во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке, Тернополе и Черновцах – ожидаются дожди, местами с грозами. Дневная температура воздуха составит от +15°С до +19°С, ночью – от +12°С, до +14°С. Это будет самый прохладный регион страны.

В центральных областях – Винница, Черкассы, Кропивницкий, Житомир и Киев – прогнозируют облачную погоду с периодическими дождями. Дневная температура будет колебаться в пределах от +19°С до +22°С, ночью – от +12°С до +14°С .

На севере Украины, в частности в Чернигове и Сумах, тоже будет дождливо. Воздух днем прогреется до +20°С...+22°С, ночью снизится до +12°С...+14.°С Синоптики предупреждают о возможных грозах.

На юге – в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье – дожди будут идти местами, возможны кратковременные прояснения. Температура воздуха днем составит от +22°С до +24°С, ночью – от +14°С до +16°С. Ближе к побережью возможны порывы ветра.

На востоке – в Днепре, Харькове, Донецке и Луганске – будет преобладать переменная облачность. Кое-где пройдут кратковременные дожди, но будут и периоды солнечной погоды. Температура воздуха здесь самая высокая – от +23°С до +26°С днем, ночью – от +15°С до +17°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашей страны. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

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