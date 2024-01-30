Без "сюрпризов" не обойдется: синоптик дала прогноз на конец января и начало февраля. Карта

В Украине в среду, в последний день января, осадков не предвидится; ночь будет морозной, но днем воздух прогреется до плюсовой температуры. Февраль 2024 года начнется относительно теплой погодой, но через страну начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и усиление ветра.

Видео дня

Об этом на своем канале в Telegram 30 января сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что январь закончится хорошей солнечной погодой.

В среду, 31 января, ночью ожидается в среднем -3...-8, а днем +2...+7 градусов.

В связи с антициклоном осадков не будет нигде, однако, начиная с северных областей, увеличится облачность.

В Киеве последний день января пройдет также без осадков. Ночью температура опустится до -2...-4, но днем в среду снова будет тепло, +3...+4 градуса.

Как писал OBOZ.UA:

– Укргидрометцентр ранее предупреждал, что 31 января морозы ослабнут, но ночью по-прежнему сохранится минусовая температура.

– По данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц зимы будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!