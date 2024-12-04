Без существенных осадков, местами с морозом: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на четверг, 5 декабря

Погода в Украине в четверг, 5 декабря, буде пасмурной по всей территории страны. Кое-где синоптики прогнозируют небольшие морозы, на севере возможны небольшие осадки.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. На протяжении всего дня погода будет пасмурной, существенных осадков не предполагается.

Ветер в четверг будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных регионах днем будет от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -3. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от -4 до -9, днем от -3 до +2.

В южных областях в течение дня синоптики прогнозируют от +2 до +5 градусов, а на территории Крыма будет от +5 до +7. Ночью на юге от -1 до +2.

На остальной территории температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, ночью прогнозируют от -1 до -4.

В столичном регионе 5 декабря будет пасмурно, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 0 до -5 градусов, днем будет от -3 до +2. В Киеве ночью от -1 до -3, днем прогнозируется около 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Татьяна Адаменко рассказала, что на День Святого Николая, 6 декабря, погода в Украине будет относительно теплой и фактически такой же, как в ноябре.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что декабрь будет холодным и малоснежным. В среднем на протяжении месяца от -1 до -5 градусов мороза.

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