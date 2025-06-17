Без приготовления теста: самый ленивый "Наполеон" без лишних заморочек
Один из самых вкусных домашних десертов – "Наполеон". Готовить его проще всего – из готового слоеного теста. А для крема можно использовать масло, сгущенное молоко, сливки.
Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного рулета "Наполеон", из слоеного теста, со сгущенным молоком и миндальными хлопьями. Но еще его можно готовить в форме обычного торта.
Ингредиенты:
- слоеное тесто 500 г
- масло сливочное 350 г
- сгущенное молоко 250 г
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разрежьте на ровные полоски 1 см. Выложите на пергамент и отправьте в духовку при 220, готовьте 5-7 минут до румяности.
2. Сливочное масло взбивайте миксером, затем добавьте сгущенное молоко. Для пикантности долейте ложку коньяка, перемешайте до однородного состояния.
3. Расстелите пищевую пленку, распределите слой крема. Накройте крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху помажьте кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов, посыпьте миндальной стружкой.
4. Заверните торт в пленку, формируя десерт. Для пропитки поставьте в холодильник!
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