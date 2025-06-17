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Без приготовления теста: самый ленивый "Наполеон" без лишних заморочек

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Без приготовления теста: самый ленивый 'Наполеон' без лишних заморочек

Один из самых вкусных домашних десертов – "Наполеон". Готовить его проще всего – из готового слоеного теста. А для крема можно использовать масло, сгущенное молоко, сливки.

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Рулет "Наполеон"

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного рулета "Наполеон", из слоеного теста, со сгущенным молоком и миндальными хлопьями. Но еще его можно готовить в форме обычного торта. 

Ингредиенты:

  • слоеное тесто 500 г
  • масло сливочное 350 г
  • сгущенное молоко 250 г
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрежьте на ровные полоски 1 см. Выложите на пергамент и отправьте в духовку при 220, готовьте 5-7 минут до румяности.

Основа для десерта

2. Сливочное масло взбивайте миксером, затем добавьте сгущенное молоко. Для пикантности долейте ложку коньяка, перемешайте до однородного состояния.

Крем для торта

3. Расстелите пищевую пленку, распределите слой крема. Накройте крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху помажьте кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов, посыпьте миндальной стружкой.

Приготовление торта

4. Заверните торт в пленку, формируя десерт. Для пропитки поставьте в холодильник!

Готовый "Наполеон"

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