Без приготовления теста: самый ленивый 'Наполеон' без лишних заморочек

Один из самых вкусных домашних десертов – "Наполеон". Готовить его проще всего – из готового слоеного теста. А для крема можно использовать масло, сгущенное молоко, сливки.

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Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного рулета "Наполеон", из слоеного теста, со сгущенным молоком и миндальными хлопьями. Но еще его можно готовить в форме обычного торта.

Ингредиенты:

слоеное тесто 500 г

масло сливочное 350 г

сгущенное молоко 250 г

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрежьте на ровные полоски 1 см. Выложите на пергамент и отправьте в духовку при 220, готовьте 5-7 минут до румяности.

2. Сливочное масло взбивайте миксером, затем добавьте сгущенное молоко. Для пикантности долейте ложку коньяка, перемешайте до однородного состояния.

3. Расстелите пищевую пленку, распределите слой крема. Накройте крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху помажьте кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов, посыпьте миндальной стружкой.

4. Заверните торт в пленку, формируя десерт. Для пропитки поставьте в холодильник!

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