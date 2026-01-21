УкраїнськаУКР
Без отца осталась маленькая дочь: на войне погиб защитник из Прикарпатья с позывным "Сицилия". Фото

Мария Дрофич
Без отца осталась маленькая дочь: на войне погиб защитник из Прикарпатья с позывным 'Сицилия'. Фото

В ночь на 20 января на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области Виталий Вишнюк с позывным "Сицилия". Дома воина ждали жена и маленькая дочь.

О трагедии сообщил побратим Виталия. На странице в Facebook он поделился совместными фотографиями.

"Когда ты называешь человека своим братом – это даже больше, чем кровное родство. Мы столько обязаны друг другу... Ты говорил, что мы – краснокнижные. Сегодня ночью тебя не стало. мы должны были собираться семьями на совместный отдых, радоваться, как растут наши Яриночки, гордиться нашими лучшими в мире женами", – говорится в заметке.

Близкие, друзья и побратимы запомнили защитника умелым воином, добрым человеком и любящим отцом.

"Наше последнее совместное фото. Ты был лучшим в мире папой. Ты был моим единственным другом. Я буду любить и помнить тебя всегда. Не могу поверить в то, что я тебя больше никогда не увижу. Ты навсегда в моем сердце", – написала на собственной странице в Facebook жена павшего.

"Мой Побратим, Человек, с которого множество черт взяли герои моих рассказов, настоящий до мозга костей Сержант, порядочный мужчина и любящий отец.... на щите. Виталий "СИЦИЛИЯ" Вишнюк, я благодарю тебя за все, что было. Я благодарю тебя за все, что будет в память о тебе", – говорится в заметке другого собрата.

"Если бы праздник был человеком, то это был бы ты, Виталий Вишнюк... И сегодня мир потерял этот праздник...Но я хочу, чтобы этот пост всегда напоминал мне о тебе – улыбающемся, и обо мне – улыбающейся. Потому что с тобой невозможно было не смеяться", – поделилась воспоминаниями подруга Виталия.

Что известно о защитнике

Виталий Вишнюк родом из Калуша, что на Ивано-Франковщине. Его путь в армии начался задолго до полномасштабного российского вторжения. С 24 февраля 2022 года "Сицилия" был в рядах 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ имени полковника Дмитрия Витовского. Он также временно исполнял обязанности главного сержанта одного из подразделений 102 бригады.

Однажды во время службы защитник вместе с побратимами спасли четырех военных из дружественного штурмового подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 13 января во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Сергей Кустра. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Также на фронте погиб молодой защитник из Львовской области Андрей Лех. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания на Курщине.

