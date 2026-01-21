Без отца осталась маленькая дочь: на войне погиб защитник из Прикарпатья с позывным 'Сицилия'. Фото

В ночь на 20 января на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области Виталий Вишнюк с позывным "Сицилия". Дома воина ждали жена и маленькая дочь.

О трагедии сообщил побратим Виталия. На странице в Facebook он поделился совместными фотографиями.

"Когда ты называешь человека своим братом – это даже больше, чем кровное родство. Мы столько обязаны друг другу... Ты говорил, что мы – краснокнижные. Сегодня ночью тебя не стало. мы должны были собираться семьями на совместный отдых, радоваться, как растут наши Яриночки, гордиться нашими лучшими в мире женами", – говорится в заметке.

Близкие, друзья и побратимы запомнили защитника умелым воином, добрым человеком и любящим отцом.

"Наше последнее совместное фото. Ты был лучшим в мире папой. Ты был моим единственным другом. Я буду любить и помнить тебя всегда. Не могу поверить в то, что я тебя больше никогда не увижу. Ты навсегда в моем сердце", – написала на собственной странице в Facebook жена павшего.

"Мой Побратим, Человек, с которого множество черт взяли герои моих рассказов, настоящий до мозга костей Сержант, порядочный мужчина и любящий отец.... на щите. Виталий "СИЦИЛИЯ" Вишнюк, я благодарю тебя за все, что было. Я благодарю тебя за все, что будет в память о тебе", – говорится в заметке другого собрата.

"Если бы праздник был человеком, то это был бы ты, Виталий Вишнюк... И сегодня мир потерял этот праздник...Но я хочу, чтобы этот пост всегда напоминал мне о тебе – улыбающемся, и обо мне – улыбающейся. Потому что с тобой невозможно было не смеяться", – поделилась воспоминаниями подруга Виталия.

Что известно о защитнике

Виталий Вишнюк родом из Калуша, что на Ивано-Франковщине. Его путь в армии начался задолго до полномасштабного российского вторжения. С 24 февраля 2022 года "Сицилия" был в рядах 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ имени полковника Дмитрия Витовского. Он также временно исполнял обязанности главного сержанта одного из подразделений 102 бригады.

Однажды во время службы защитник вместе с побратимами спасли четырех военных из дружественного штурмового подразделения.

