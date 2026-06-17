В Харькове провели в последний путь спасателей, погибших во время российского обстрела 15 июня. Фото и видео

В Харькове в среду, 17 июня, был объявлен День траура – горожане проводили в последнюю дорогу пятерых сотрудников экстренных служб, погибших в результате повторного российского обстрела при исполнении служебных обязанностей. В результате военного преступления россиян погибли спасатели 6-й пожарно-спасательной части Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко и специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

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Отдать дань уважения погибшим пришли родные, коллеги, сослуживцы, руководство города и области, а также многие неравнодушные харьковчане. Как это было, показали глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, местные правоохранители и спасатели.

Прощание с Героями

Вдоль всего маршрута траурной процессии жители города образовали живой коридор, склоняя головы в скорби.

Спасателей проводили в последний путь под тревожные звуки пожарных сирен.

"Боль этой утраты трудно осознать. В одно мгновение Харьковская область потеряла своих преданных сыновей – людей, которые первыми приходили на помощь тем, кто оказался в беде, не отступали перед опасностью и ежедневно рисковали собственной жизнью ради спасения других", – отметили в ГСЧС.

Военное преступление в Харькове

Напомним, что Россия в ночь с 14 на 15 июня несколько раз массированно атаковала Харьков. Когда на место первой атаки прибыли спасатели – враг нанес повторный удар. Погибли пять человек: четверо сотрудников ГСЧС и представитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета, ещё девять спасателей получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Харьковская областная прокуратура утверждают, что Россия ночью умышленно атаковала спасателей. Соответственно, инцидент квалифицирован как очередной факт совершения военных преступлений – статья 438 УК Украины.

Обстрел Украины в ночь на 15 июня

Помимо упомянутых раненых и погибших спасателей, в результате ударов российских войск в Харькове получили ранения мужчины 30, 36 и 40 лет (двое из них находились в тяжелом состоянии) и 34-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, той ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС, враг также наносил удары с помощью дронов. Под массированный обстрел врага, в частности, попали Киев, Днепр и Харьков.

В столице в результате вражеской атаки погибли четверо человек, десятки ранены. А в Киевской области пострадали трое человек, среди них – ребенок.

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