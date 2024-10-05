Без конфликтов и инцидентов, как проходят последние дни празднования хасидов в Умани. Фоторепортаж

В Умани в Черкасской области завершается празднование Рош-га-Шана, на которое прибыли десятки тысяч хасидов. В этом году праздник прошел спокойно, без неприятных инцидентов и конфликтов.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA, ссылаясь на слова местной полиции. Врачи, дежурящие на улицах, отметили, что паломники обращаются преимущественно с незначительными проблемами, в том числе с головной болью, проблемами с пищеварением, также было несколько переломов у детей из-за активных игр.

Столовые продолжают активно кормить хасидов. В частности, функционирует американская – это на сегодняшний день самая большая бесплатная столовая в Европе на 12 тысяч посадочных мест. Ее спонсирует американская еврейская община.

Примечательно также, что в этом году на празднование в Умань приехало больше женщин.

Напомним, празднование Рош га-Шана – еврейского Нового года – имеет особое значение для хасидов. Считается, что молитвы на могиле цадика Нахмана обладают особой силой, поэтому хасиды стремятся провести это время именно здесь.

По состоянию на 2 октября в Умань с этой целью прибыли более 30 тысяч паломников. Однако не все желающие смогли добраться до города в этом году. Из-за массированного обстрела Ираном Израиля накануне воздушное пространство было временно закрыто, что привело к отмене многих авиарейсов. Из-за этого более 14 тысяч хасидов не смогли совершить свое путешествие в Умань.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В этом году МИД Израиля, ссылаясь на Совет национальной безопасности страны, рекомендовал израильским гражданам, особенно имеющим гражданство Украины, воздержаться от поездок в Умань. Однако паломники не прислушались к призывам дипведомства.

– Пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" задержали гражданина Израиля, приехавшего в Украину по поддельному паспорту. Иностранец собственноручно изготовил фальшивку – просто неровно вырезал свое фото и наклеил поверх чужого.

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