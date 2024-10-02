Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

В Умани хасиды готовятся отпраздновать иудейский Новый год – Рош ха-Шана. Тысячи людей уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Традиция паломничества в Умань существует с XIХ века и ежегодно привлекает паломников из разных уголков мира, в частности из Израиля, США и Европы.

Местная громада готовится к встрече десятков тысяч паломников, ведь празднование Рош ха-Шана имеет особое значение для хасидов. Считается, что молитвы на могиле цадика Нахмана обладают особой силой, поэтому хасиды стремятся провести это время именно здесь.

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Рош ха-Шана начинается с закатом и длится два дня, приходясь на 1-2 тишрея по еврейскому календарю. Этот праздник символизирует новое начало и надежду на благословение на будущий год. Во время празднования хасиды придерживаются древних традиций, среди которых – ритуальные молитвы, звук шофара (ритуального бараньего рога), обрядовая трапеза и особые символические действия, например потребление яблок с медом в знак пожелания сладкого нового года и молитвы у водоемов для искупления грехов.

По состоянию на утро 2 октября более 30 тысяч паломников уже прибыли в Умань для участия в праздновании. Однако не все желающие смогли добраться до города в этом году. Из-за массированного обстрела Ираном Израиля накануне, воздушное пространство было временно закрыто, что привело к отмене многих авиарейсов. Из-за этого более 14 тысяч хасидов не смогли совершить свое путешествие в Умань.

В 12:00 в Умани состоялась молитва Тикуна а-Клали. Около 10 000 паломников приняли участие в этой молитве, во время которой состоялась специальная молитва за мир в Украине.

Тикун а-Клали, что в буквальном смысле означает "всеобъемлющее исправление", является массовой молитвой, во время которой читается десять псалмов царя Давида. Эти псалмы служит покаянием (тшувой) за все грехи.

Олег Ганич, первый заместитель городского головы рассказал, что в Умани находится 31 тысяча паломников. Ситуация в городе спокойная и контролируемая.

На момент наступления Рош а-Шана в Умани по предварительным данным находится около 32 тысяч паломников.

Напомним, 27 сентября первые 16 представителей полиции Израиля прибыли в украинскую Умань, куда по случаю празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана массово прибывают паломники-хасиды. Израильские правоохранители будут помогать украинским коллегам заботиться о безопасности в городе во время праздника.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Рош ха-Шана в 2024 году выпадает на 2-4 октября, в Умань хасиды начали прибывать для празднования еврейского Нового года еще в сентябре. Ожидается, что в этом году празднование станет самым многолюдным – прогнозируют приезд более 50 тыс. паломников.

Кстати, в прошлом году Рош ха-Шана длился с 15 по 17 сентября. В полиции заявили, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений. В Умань, несмотря на угрозу российских ударов, тогда прибыло более 35 тыс. паломников-иностранцев.

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