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Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
5 минут
13,2 т.
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

В Умани хасиды готовятся отпраздновать иудейский Новый год – Рош ха-Шана. Тысячи людей уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Традиция паломничества в Умань существует с XIХ века и ежегодно привлекает паломников из разных уголков мира, в частности из Израиля, США и Европы.

Местная громада готовится к встрече десятков тысяч паломников, ведь празднование Рош ха-Шана имеет особое значение для хасидов. Считается, что молитвы на могиле цадика Нахмана обладают особой силой, поэтому хасиды стремятся провести это время именно здесь.

Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
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Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

Рош ха-Шана начинается с закатом и длится два дня, приходясь на 1-2 тишрея по еврейскому календарю. Этот праздник символизирует новое начало и надежду на благословение на будущий год. Во время празднования хасиды придерживаются древних традиций, среди которых – ритуальные молитвы, звук шофара (ритуального бараньего рога), обрядовая трапеза и особые символические действия, например потребление яблок с медом в знак пожелания сладкого нового года и молитвы у водоемов для искупления грехов.

По состоянию на утро 2 октября более 30 тысяч паломников уже прибыли в Умань для участия в праздновании. Однако не все желающие смогли добраться до города в этом году. Из-за массированного обстрела Ираном Израиля накануне, воздушное пространство было временно закрыто, что привело к отмене многих авиарейсов. Из-за этого более 14 тысяч хасидов не смогли совершить свое путешествие в Умань.

Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

В 12:00 в Умани состоялась молитва Тикуна а-Клали. Около 10 000 паломников приняли участие в этой молитве, во время которой состоялась специальная молитва за мир в Украине.

Тикун а-Клали, что в буквальном смысле означает "всеобъемлющее исправление", является массовой молитвой, во время которой читается десять псалмов царя Давида. Эти псалмы служит покаянием (тшувой) за все грехи.

Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж
Танцы, молитвы и купания в реке: как хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана. Эксклюзивный репортаж

Олег Ганич, первый заместитель городского головы рассказал, что в Умани находится 31 тысяча паломников. Ситуация в городе спокойная и контролируемая.

На момент наступления Рош а-Шана в Умани по предварительным данным находится около 32 тысяч паломников.

Напомним, 27 сентября первые 16 представителей полиции Израиля прибыли в украинскую Умань, куда по случаю празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана массово прибывают паломники-хасиды. Израильские правоохранители будут помогать украинским коллегам заботиться о безопасности в городе во время праздника.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Рош ха-Шана в 2024 году выпадает на 2-4 октября, в Умань хасиды начали прибывать для празднования еврейского Нового года еще в сентябре. Ожидается, что в этом году празднование станет самым многолюдным – прогнозируют приезд более 50 тыс. паломников.

Кстати, в прошлом году Рош ха-Шана длился с 15 по 17 сентября. В полиции заявили, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений. В Умань, несмотря на угрозу российских ударов, тогда прибыло более 35 тыс. паломников-иностранцев.

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