Бесплатный хлеб и миска каши: в оккупированном Мариуполе люди до сих пор стоят в очередях за едой. Фото

В мае 2025 года исполняется три года оккупации Мариуполя в Донецкой области российскими войсками. За это время оккупанты так и не наладили хотя бы относительно нормальную жизнь для мариупольцев, оставшихся под оккупацией.

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Люди до сих пор, как и в первые месяцы после захвата Россией изуродованного "города Марии", вынуждены стоять в длинных очередях в надежде получить бесплатную пайку хлеба и миску каши. О реалиях жизни Мариуполя под властью агрессора рассказали в Центре изучения оккупации.

"День "победобесия" прошел – и город вернулся к привычной жизни. С очередями за бесплатным хлебом и миской каши. "Спасибо деду за победу" как оно есть", – написал глава Центра, бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В доказательство своих слов он опубликовал фото, зафиксировавшие очереди, в которые выстраиваются мариупольцы, чтобы получить бесплатную "пайку" еды.

Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики перебросили в Мариуполь подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции.

Это связано с недавним побегом 10 мобилизоваванных экс-заключенных с полигона вблизи Ростова-на-Дону и убийством в захваченном Бердянске 7-летней Ангелины: ее нашли на следующий день после исчезновения в лесополосе вблизи завода "Азовкабель" с признаками насильственной смерти.

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