Автосервисов не было: как в СССР обслуживали машины

Сегодня перечень регулярных процедур по уходу за автомобилем для большинства водителей выглядит довольно кратко: вовремя заменить масло и фильтры, помыть машину, сменить шины, а при необходимости заменить тормозные колодки или свечи зажигания и отправиться на диагностику. Остальное обычно доверяют автосервису. А вот во времена СССР всё было совсем иначе.

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Несколько десятилетий назад собственный автомобиль был далеко не обыденной вещью. А вместе с ключами от машины владелец получал и целый набор обязанностей. Тогда говорили не только о ремонте и обслуживании, но и о "содержании" автомобиля. И значительную часть этих процедур водитель должен был выполнять самостоятельно. OBOZ.UA рассказывает, как выглядела повседневная жизнь советского автовладельца.

Первый осмотр машины водитель в Союзе проводил ещё до того, как сесть за руль. Автомобиль обходили вокруг, проверяли, не спустило ли колесо, и заглядывали под днище – нет ли следов утечки масла, антифриза, тормозной жидкости или воды. Шедевры советского автопрома протекали регулярно, поэтому протечки старались фиксировать как можно раньше, чтобы избежать в будущем гораздо более серьезной неисправности.

Перед поездкой двигатель также немного прогревали. Не ждали, пока температура поднимется до рабочей отметки, но давали двигателю хотя бы несколько минут поработать. После этого начинали двигаться медленно, и пока автомобиль выезжал со двора на большую дорогу, двигатель уже успевал достаточно прогреться.

Мойка машины тоже не завершала уход. После очистки кузов внимательно осматривали – нет ли новых царапин и сколов. Даже небольшое повреждение краски старались сразу защитить специальным средством. Причина была проста: если водитель не успевал вовремя остановить коррозию, маленькое ржавое пятно очень быстро могло превратиться в сквозную дыру, а ремонт кузова обходился значительно дороже.

Регулярного ухода требовали и многочисленные подвижные детали. Замки смазывали каждые 1000 км или два раза в год. Каждые 6000 км смазку наносили на штифт капота, дверные уплотнители, петли, ограничители и даже направляющие сидений. Тогдашние смазочные материалы были значительно менее совершенными, чем современные, поэтому процедуру приходилось повторять довольно часто.

Примерно два раза в год советские автовладельцы смазывали трос ручного тормоза, закачивая в его оболочку обычное моторное масло. Так же регулярно очищали и обрабатывали клеммы аккумулятора. А чтобы дольше сохранить детали подвески, смазывали шарнирные соединения. Для этого в СССР широко использовали солидол – достаточно было проводить такую процедуру раз в 12 месяцев.

Особое внимание уделялось подшипникам. В советских автомобилях их смазывали новой смазкой каждые 24–30 тысяч км. Сегодня подход несколько изменился, но принцип остался актуальным: при установке нового подшипника стоит позаботиться о качественной смазке, а не полагаться на небольшое количество заводского состава. Ведь зачастую самой дорогой частью такой замены является не сама деталь, а работа по её установке.

Задние ступичные подшипники тогда обслуживали каждые 6000 км, передние – каждые 12 000 км. Амортизаторы раз в год снимали и очищали от накопившейся грязи с помощью бензина.

Не менее часто приходилось менять моторное масло. В СССР это делали примерно каждые 2000–3000 км. Такая частота объяснялась как характеристиками тогдашних смазочных материалов, так и меньшими пробегами автомобилей. Если масло вовремя не меняли, двигатель промывали жидким веретенным маслом, чтобы удалить накопившиеся отложения. Сегодня специальные промывки используют значительно реже, однако периодическая очистка двигателя всё равно может быть полезной, ведь в противном случае накопившийся осадок придётся удалять уже вручную.

Этот перечень можно продолжать ещё долго. Но главное отличие между советским и современным подходом к автомобилю заключается в том, что тогдашний водитель гораздо больше делал своими руками. Машину нужно было не просто ремонтировать, когда что-то ломалось, а постоянно следить за её состоянием.

И хотя автомобиль остаётся просто механизмом, внимательное отношение действительно способно продлить ему жизнь. Именно поэтому советские водители тратили немало времени на то, что современный владелец часто просто поручает профессиональным мастерам автосервиса.

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