Авокадо не потемнеет, если смазать его одним ингредиентом: действенный лайфхак

Авокадо является звездой многих блюд, но его короткий срок хранения вызывает трудности.

Есть один ингредиент, который предотвратит потемнение авокадо после того, как вы его разрезали. Для этого вам просто нужно смазать его лимонным соком, пишет OBOZ.UA.

Легкое смазывание авокадо лимонным соком помогает предотвратить потемнение, замедляя ферментативную реакцию, которая его вызывает.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая снижает pH авокадо и подавляет активность фермента полифенолоксидазы, отвечающего за процесс потемнения. Это позволяет наслаждаться авокадо дольше, не допуская его неприятного потемнения.

Авокадо в лимонном соке будет храниться в холодильнике еще три дня. Если все открытые части авокадо будут покрыты соком, это замедлит процесс потемнения, который в конце концов произойдет. Однако, лучше, если ваши овощи продержатся немного дольше, хотя бы благодаря дополнительной порции размятого авокадо.

Лимонный сок предотвращает бактерии и окисление, которые могут привести к потемнению авокадо, к тому же он прекрасно сочетается с этим овощем. Вы почти не заметите лимонного сока, поскольку он не так сильно меняет вкус.

