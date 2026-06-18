Авокадо дольше сохраняет свежесть благодаря "идеальному" хранению: лучший способ

Использование правильного метода хранения позволяет продлить срок годности авокадо ещё на три дня. Этот фрукт известен быстрой сменой своего состояния: сначала он может оставаться твёрдым, а уже через короткое время становится слишком мягким для употребления.

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По словам экспертов, достичь оптимальной зрелости авокадо сложно, однако существуют эффективные способы сделать это, если следовать соответствующим рекомендациям, пишет Express.

Разработчик рецептов Мэри Клэр опробовала четыре способа хранения авокадо и определила один из них как лучший.

Скорость созревания авокадо зависит от условий хранения. Например, соседство с такими фруктами, как бананы и яблоки, ускоряет этот процесс из-за выделения ими газа – этилена. Температурный режим также имеет значение: при комнатной температуре плоды созревают быстрее, чем в охлажденном виде. Бриттон считает этот метод оптимальным для достижения максимальной зрелости авокадо.

Испробовав четыре разных метода, она пришла к выводу, что лучший способ – хранить авокадо на кухонной столешнице при комнатной температуре. "Опять же, самый простой метод побеждает", – призналась специалистка.

"Авокадо, которые хранились в прохладном тёмном уголке моей кухни, созревали естественным образом – примерно за три–пять дней от твёрдых, как камень, до идеальной зрелости. Они приобретали равномерный цвет и идеальную текстуру без каких-либо ухищрений или вмешательства. Этот метод дает наиболее предсказуемые результаты и лучший вкус авокадо", – рассказала она.

Эксперт также подчеркнула, что чрезвычайно важна ежедневная проверка плодов. Любителям авокадо она советует просто нажать на участок возле плодоножки. Понять, что фрукт готов к употреблению, можно тогда, когда он слегка поддается нажатию, но не продавливается полностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить авокадо, чтобы оно оставалось свежим до месяца.

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