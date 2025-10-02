Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

Башон – очень вкусное и сытное традиционное блюдо гуцульской кухни. Это вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, заправленная брынзой, шкварками или белыми грибами. Считается визитной карточкой Закарпатья, ведь здесь банош подают чуть ли не в каждом заведении. И, конечно же, готовят в каждой семье. Хотя банош является очень простым блюдом, в его приготовлении есть много важных мелочей. Например, по традиции это блюдо должен готовить мужчина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытного, вкусного, домашнего баноша со шкварками.

Ингредиенты:

300 г. кукурузной крупы

900 мл. молока 2,5%

200 гр. сметаны

Брынза

Лук на зажарку

Сало на шкварки

Соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Добавьте к крупе молоко и отварите кашу до готовности, постоянно помешивая.

2. Поджарьте сало на шкварки без масла, а затем поджарьте там же лук.

3. Добавьте сметану к готовой кукурузной каше, очень хорошо смешайте.

4. Выложите сверху шкварки, жареный лук и брынзу.

