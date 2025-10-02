УкраїнськаУКР
Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
291
Рецепт блюда

Башон – очень вкусное и сытное традиционное блюдо гуцульской кухни. Это вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, заправленная брынзой, шкварками или белыми грибами. Считается визитной карточкой Закарпатья, ведь здесь банош подают чуть ли не в каждом заведении. И, конечно же, готовят в каждой семье. Хотя банош является очень простым блюдом, в его приготовлении есть много важных мелочей. Например, по традиции это блюдо должен готовить мужчина.

Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытного, вкусного, домашнего баноша со шкварками.

Ингредиенты:

  • 300 г. кукурузной крупы
  • 900 мл. молока 2,5%
  • 200 гр. сметаны
  • Брынза
  • Лук на зажарку
  • Сало на шкварки
  • Соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Добавьте к крупе молоко и отварите кашу до готовности, постоянно помешивая.

Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

2. Поджарьте сало на шкварки без масла, а затем поджарьте там же лук.

Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

3. Добавьте сметану к готовой кукурузной каше, очень хорошо смешайте.

Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

4. Выложите сверху шкварки, жареный лук и брынзу.

Аутентичный банош со шкварками: рецепт сытного и вкусного блюда из Закарпатья

